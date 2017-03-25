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Portakal Kabuğu Kilo Vermeyi Kolaylaştırıyor!

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Portakal Kabuğu Kilo Vermeyi Kolaylaştırıyor!
Genelde portakal tüketildikten sonra kabukları atılır. Bu yazıyı okuduktan sonra bu alışkanlığınızı değiştirmek isteyeceğinizi umuyorum.Sağlığımıza Olan Önemi Tartışılamaz Boyuttadır

Portakal meyvesi turunçgiller familyasının, C vitamini açısından epeyce zengin olan bir üyesidir.
Açıkça söylemek gerekirse, portakal kabuğunun sağlık açısından olan faydaları toplumumuzca çok az bilinmekte. Bu sebepten dolayı da bilinçlenmek gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Portakal kabuğunda bulunan C vitamini oranı meyvesine göre daha fazladır. Sadece C vitamini bakımından değil aynı zamanda da B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içeriyor. Lifler, organik asitler ve şeker açısından da oldukça zengin olan portakal kış aylarının en çok tüketilen ve en bilinen meyveleri arasında gelmektedir.

Kabuk kısmının altında sarı ya da kırmızı renkte bol sulu ve dilimli olan özü bulunmaktadır. Kabuklarından portakal esansı, çiçeklerinden ise portakal çiçeği esansı elde edilmektedir. Meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra reçel ve konservesi de yapılan portakal ayrıca ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır.
Kabuğun üst kısmında bulunan dlimonene UV ısınlarının ölümcül düşmanıdır. Yapılan bir çalışmada haftada bir çay kasığı kadar portakal kabuğu yemenin deri kanseri riskini yüzde 30 azalttığı görülmüş.

Tam da mevsimindeyken faydalarını sıralayalım;

 

 

  • Portakal kabuğu C vitamini içermektedir. Bu özelliği bünye sağlığını korumaya yardımcı olurken aynı zamanda kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir.

  • Portakal kabukları kolesterol seviyesini dengeleyen hesperedin içerir.

  • Portakal kabuğu metabolizmanın hızını arttırarak daha fazla yağ yakmayı ve dolayısıyla kilo vermeyi kolaylaştırır.

  • Sindirim sitemi sağlığını korur ve başta bağırsaklar olmak üzere sindirim siteminin temizlenmesinde önemli rol oynar.

  • Özellikle ciltte enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele eder.

  • Enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • Solunum yolu hastalıklarından olan bronşite karşı etkilidir.

  • Portakal kabukları kötü nefes kokusuna neden olan unsurları ortadan kaldırır.

  • Portakal Kabuğunda bulunan Tangeretin; antioksidan ve anti-kanser etkileri vardır.

  • Böbrek taşı oluşumunu engeller. Ayrıca taş düşürücüdür.

  • Kan dolaşımını hızlandırır.

  • Damar tıkanıklıklarını engeller.

  • Vücut direncini arttırır.

Peki Nasıl Tüketilmeli?

 

 

Önce kabukları iyice yıkayın ve beyaz kısmını kesip temizleyin. Bir gün kadar kurumaya bırakın. Sonra olabildiği kadar ince doğrayıp, kurutmaya devam edin.

Portakal kabuklarını rendeledikten sonra kurutarak da kullanabilirsiniz. Rendelediğiniz portakal kabuklarını salatalarda, ufak dilimlere böldüğünüz portakal kabuklarını da çay yaparak tüketebilirsiniz.

Çay Tarifi:
1 yemek kaşığı kurutulmuş portakal kabuğunu 4 su bardağı su ile yaklaşık 5 dakika kadar kaynatın. 3 dakika kadar da demlenmesini bekleyin ve süzün, balla tatlandırarak içebilirsiniz. Hatta aromatik tatları seviyorsanız, çayınıza 1-2 adet karanfil veya 1 adet çubuk tarçın ilave edebilirsiniz.

Ayrıca; portakal kabuklarını yıkadıktan sonra rondodan geçirerek saklayabilirsiniz. Kavanoz içerisinde bir kat portakal kabuğu püresi bir kat şeker koyarak buzdolabında muhafaza edip, keklerinize ve tatlılarınıza kullanabilirsiniz.

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