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Portakal Yaprağı Kabızlığın Doğal Çözümü

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Portakal Yaprağı Kabızlığın Doğal Çözümü
Portakal Yaprağı Kabızlığın Doğal Çözümü

Kabızlık her insanda zaman zaman ortaya çıkabilecek bir sorundur. Bağırsakların yeterince iyi çalışmamasından dolayı ortaya çıkar. Kabızlık için farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. Bunların içinde en çok tercih edileni ise doğal yöntemlerdir. 

Kabızlığın birçok belirtisi içinde özellikle tuvalet ihtiyacının ertelenmesi ilk sırada yer alır. Bunun yanı sıra diğer sebepler ise şöyledir;

- Çok fazla egzersiz yapmamak

- Beslenmeyi genellikle katı olarak bilinen yiyeceklerle yapmak.

- İnek sütünün çok tüketilmesi 

- Bazı hormonal rahatsızlıklar

- Kolon ya da rektum bölgesinde ortaya çıkan darlık

- Kullanılan antidepresanlar 

- Kabızlığa neden olan yiyecekler; fast food tarzı ürünler, süt, pilav, pirinç lapası, makarna, muz şeklindedir.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Çok su içmemek en çok görülen kabızlık nedenlerinin içinde yer alır. Bundan dolayı sorunu çözmenin basit yollarından birisi bol bol su içmektir. Bunu gün içinde minimum 8 bardak olacak şekilde yapmak şarttır.

Bunun yanı sıra nane çayının kabızlık konusuna çok büyük bir faydasının olduğunu hemen ifade edelim. Çünkü sindirim sisteminin içinde yer alan kasların bu şekilde gevşemesi çok kolaydır.

Kabızlığa karşı önlem olarak dikkat çeken bir diğer yöntem ise kahve kullanımıdır. İnsan sindirim sistemi üstünde son derece etkili olan kahve, özellikle çok az da olsa lif barındırdığı için problemi önler. Bunun yanı sıra hem sorunun öncesinde hem de sonrasında kullanımı mümkündür.

Kuru erik son derece sık tercih edilen bir gevşetici olduğu için hemen sonuç alınmasını sağlar. Yüksek olarak kabul edilen bir lif oranı vardır. Bunu gün içinde bol bol tüketin. Hemen fayda sağladığını göreceksiniz.

KABIZLIĞI YOK EDEN PORTAKAL YAPRAĞI KÜRÜ

Son derece kolay bir biçimde hazırlayacağınız kür de hemen işe yarar. Bunun için 1 su bardağı dolusu suya ve aynı zamanda 6 tane narenciye yaprağına ihtiyacınızın olduğunu unutmayın. Kaynayan suyun içine hemen yaprakları ekleyin. Bunların portakala ait olması tavsiye edilir. 10 dakikalık bir kaynatma süresi vardır. Sonrasında ocaktan almanız lazım.  İçilecek zaman dilimleri ise sabahlarıdır. Hemen kahvaltıdan önce bunu yapmalısınız. 1 saat sonra kahvaltı yapmaya başlayabilirsiniz. 4 gün süresince uygulamak yeterlidir.

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