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Portatif tuvalete düşen telefonunu almaya çalışan kadın kafa üstü tuvalete düştü

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ABD’de milli parkta bir kadın kullandığı portatif tuvaletin içine düşürdüğü telefonunu almaya çalışırken tuvalet çukuruna kafa üstü düştü.
Portatif tuvalete düşen telefonunu almaya çalışan kadın kafa üstü tuvalete düştü
Fotoğraf: Brinnon Fire Department

Brinnon itfaiyesinin aktardığına göre olay 19 Nisan’da Washington eyaletindeki Olympic milli parkta yaşandı. 40’lı yaşlarında bir kadın portatif tuvaleti kullandığı sırada telefonunu düşürdü. Tuvaletin sifonu olmadığı ve vakumlu bir sistemle atıkları yer altında depoladığı belirtildi.

Klozet kısmını çıkarıp telefonunu almaya çalışan kadın önce köpek tasmasıyla telefonuna ulaşmayı denedi. Ancak bu sırada kendisi dışkıların depolandığı bölüme kafa üstü düştü.

Yaklaşık 20 dakika sonra telefonuna ulaşmayı başardı ve 911 acil yardım hattını aradı.

Kadını güvenli bir şekilde çıkaran itfaiyeciler temizlendikten sonra giymesi için genelde sağlıkçıların kullandığı tulumlardan verdi.

İnsan dışkısına maruz kalan kadın, tüm ısrarlara rağmen hasteneye gitmeyip olay yerinden ayrıldı

İtfaiye ekibi, kadının toksik gazlardan etkilenmediği ya da herhangi bir yara almadığı için şanslı olduğunu belirtti.

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