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Portekiz, Avrupa’nın en büyük yüzen güneş panelini kurmaya hazırlanıyor

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Portekiz'de iki römorkör, Avrupa'nın en büyük yüzer güneş panelini başlatmak için dört futbol sahası büyüklüğünde 12.000 güneş panelinden oluşan geniş bir diziyi ülkenin Alqueva rezervuarına demirledi.
Portekiz, Avrupa’nın en büyük yüzen güneş panelini kurmaya hazırlanıyor

Reuters’ın haberine göre, Portekiz’in önde gelen enerji kuruluşu EDP tarafından Batı Avrupa’nın en büyük yapay gölü üzerine inşa edilen yüzen ada, ülkenin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana fiyatları yükselen ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma planının bir parçası.

Uzun saatler boyunca güneş ışığı alan ve Atlantik rüzgarları yaşayan Portekiz, yenilenebilir kaynaklara geçişini hızlandırdı. Ancak Portekiz neredeyse hiç Rus hidrokarbonu kullanmasa da, gazla çalışan elektrik santralleri hala artan yakıt fiyatlarının baskısını hissediyor.

BİRÇOK AİLE VE KASABANIN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

EDP ​​güneş enerjisi projesinden sorumlu grup direktörü Miguel Patena, “Bu proje, Avrupa’daki bir hidro barajdaki en büyük yüzer güneş enerjisi parkıdır, çok iyi bir ölçüttür” dedi.

Hidroelektrik üretmek için kullanılan Alqueva rezervuarındaki paneller, yılda 7,5 gigawatt/saat (GWh) elektrik üretecek ve 2 GWh depolamak için lityum pillerle tamamlanacak.

Güneş panelleri, 1.500 ailenin veya yakınlardaki Moura ve Portel kasabalarının ihtiyaçlarının üçte birini sağlayacak.

Yüzer paneller değerli gayrimenkul gerektirmiyor ve hidroelektrik için kullanılan rezervuarlardakiler, elektrik şebekesine bağlanabildikleri için özellikle maliyet açısından verimliler. Güneşli günlerde üretilen aşırı güç, suyu, bulutlu günlerde veya geceleri kullanılması için depolanmak üzere göle pompalayabilir.

Alqueva projesinin, EDP’nin “2030 yılına kadar %100 çevre dostu olma” stratejisinin bir parçası olduğu ve hidroelektrik ile diğer yenilenebilir kaynakların şu anda EDP’nin 25,6 GW kurulu gücünün %78’ini oluşturduğu açıklandı.

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