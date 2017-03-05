“Portekiz-Brezilya modeliyle Türk vatandaşlarına yönelik 4 özgürlük”

Brüksel’deki etkili çevrelerin Türkiye’nin, Türk vatandaşlarına, Kıbrıs’ta 4 özgürlük sağlanmasına ilişkin talebini yerine getirmek için yasal çerçeve arayışında bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “AB: Portekiz-Brezilya Modeliyle Dört Özgürlük” başlıklı yorumsal haberinde, Brüksel’deki etkili çevrelerin, Türkiye’nin, Türk vatandaşlarına, Kıbrıs’ta 4 özgürlük sağlanmasına ilişkin talebini yerine getirmek amacıyla Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına perspektifini yaratacağını umut ederek “benzer emsalleri” incelediğini yazdı.

Gazete etkili çevrelerin, Portekiz örneği üzerinde durduklarını, AB’nin, AB’ye katılmasından önce, Portekiz’e, iki ülke arasındaki özel ilişkiye bağlı olarak Brezilya’dan gelen işçilere, çalışma izni vererek, ayrıcalıklı muamele tanınmasını sağladığını yazdı.

Gazete haberinde, Portekiz örneğinin, Güney Kıbrıs’ın durumu arasında önemli bir fark bulunduğunu, Portekiz’in bu ayrıcalığı talep ederken AB üyesi olmadığını, Güney Kıbrıs’ın 13 yıldan beridir AB üyesi ülke olduğuna dikkati çekti.

ANASTASİADİS BRÜKSEL’E GİDECEK

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB zirvesi için 9-10 Mart tarihlerinde Brüksel’de olacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, Brüksel’de bulunacağı süre zarfında, ortaklarını sadece Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirmekle kalmayacağını, Türkiye’nin, 4 özgürlük talebine ilişkin mesajlar da göndereceğini belirtti.