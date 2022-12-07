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Portekiz, İsviçre’yi dağıttı! Dünya Kupası’nda son çeyrek finalist

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Portekiz, Ronaldo'nun yedek başladığı maçta İsviçre'yi rahat bir oyunla 6-1 yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Ramos hat-trick yaparak maça damgasını vurdu.
Portekiz, İsviçre’yi dağıttı! Dünya Kupası’nda son çeyrek finalist

2022 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Lusail Stadı’ndaki mücadeleyi yıldızlar topluluğu Portekiz 6-1 kazanarak çeyrek finale yükselen son takım oldu.

Cristiano Ronaldo’nun yedekler arasında kaldığı maçta Portekiz, 17. dakikada Benfica’nın golcüsü Ramos ile 1-0 öne geçti. 33’te Bruno Fernandes’in köşe vuruşundaki ortasına eski Beşiktaşlı 39 yaşındaki Pepe çok iyi yükselerek kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. 51’de Ramos Dalot’un yerden ortasına ön direkte ayağını uzatarak farkı 3’e çıkardı. 55’te Ramos’un asistinde Guerreiro ceza sahasında rahat vuruşla 4 yaptı! 3 dakika sonra İsviçre köşe vuruşunda Akanji ile farkı 3’e indirdi. Ronaldo’nun yerine ilk 11’de başlayan Ramos ise 67’de 3. golünü atarak hat-trick yaptı. Maça noktayı koyan isim oyuna 87’de girip 90+2’de fileleri havalandıran Leao oldu.

PORTEKİZ’İN RAKİBİ FAS

Gana, Uruguay ve Güney Kore’nin olduğu gruptan lider çıkan Portekiz, son 16 turunda da İsviçre’yi yenerek çeyrek finale yükselen son takım olmayı başardı. Portekiz, İspanya’yı penaltılarla eleyen Fas’ın rakibi oldu. Fas ile Portekiz, 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de karşı karşıya gelecek.

RONALDO 14,5 YIL SONRA YEDEK!

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Portekiz’de teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo’ya ilk 11’de yer vermedi.

Yedek kulübesinde yer alan 37 yaşındaki futbolcu, 2008’den bu yana Portekiz’in Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı 31 müsabakanın tümüne ilk 11’de başlamıştı.

Ronaldo, iki büyük turnuva dikkate alındığında en son 2008 Avrupa Şampiyonası’nda İsviçre ile 15 Haziran’da oynanan grup maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

PEPE, DÜNYA KUPASI’NIN EN YAŞLI İKİNCİ GOLCÜSÜ OLDU

Portekiz’in savunma oyuncusu Pepe, İsviçre’ye attığı golle Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü oldu.

Doğumunun üzerinden 39 yıl 238 gün geçen Pepe, 42 yıl 39 günlükken fileleri havalandıran Roger Milla’dan sonra Dünya Kupası’nda gol atan en yaşlı ikinci oyuncu unvanını elde etti.

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