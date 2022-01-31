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Portekiz seçimleri: Sosyalist Parti mecliste çoğunluğu elde etti

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Portekiz'de iktidardaki Sosyalist Parti, dün yapılan erken genel seçimlerde sürpriz bir sonuçla mecliste hükümeti tek başına kuracak çoğunluğu elde etti.
Portekiz seçimleri: Sosyalist Parti mecliste çoğunluğu elde etti

Başbakan Antonio Costa iki küçük partinin desteğini kaybettikten sonra bütçeyi geçiremeyince erken seçim kararı almıştı. Sol Blok ile Komünist Parti ve Yeşiller İttifakı'ndan oluşan Birleşik Demokratik Koalisyonu azınlık hükümetine dışarıdan destek veriyordu.

Costa, ekonomik toparlanma için Portekiz'in siyasi istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı Chega partisi de seçimlerde oylarını artırarak parlamentodaki üçüncü parti oldu.

Seçimden önce yayımlanan kamuoyu yoklamaları, iktidar partisinin oylarının azaldığına işaret ediyordu.

Başbakan Costa, sonuçların açıklanmasından sonraki teşekkür konuşmasında herkesin hükümeti olacaklarını belirterek "Mutlak çoğunluk, mutlak iktidar anlamına gelmiyor. Bu sonuç, ülkeyi tek başına yöneteceğimiz anlamına gelmiyor. Sorumluluğumuz daha da arttı" dedi.

Sosyalist Parti, 230 sandalyeli parlamentoda milletvekili sayısını 108'den 117'e çıkardı.

Ana muhalefetteki merkez sağ Sosyal Demokratlar ise 71 sandalye kazandı.

Sosyalist Parti'nin zaferi ülkeyi Covid pandemisinden çıkarma ve Avrupa Birliği'nin 16,6 milyar euroluk yardım paketini yönetme sürecinde istikrarlı bir hükümetin iş başında olacağı anlamına geliyor.

Aşırı sağcı Chega üçüncü büyük parti

Sosyalist Parti, bu sonuçla tarihinde ikinci kez mecliste salt çoğunluğu elde ederken aşırı sağcı Chega da ilk kez parlamentoda üçüncü büyük parti oldu.

Partinin lideri eski spor yorumcusu Andre Ventura, yolsuzlukla mücadele ve çingenelere karşı sert söylemiyle öne çıkmış, cinsel saldırı suçlularına kimyasal hadım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Ventura, bu sonuçlarla Sosyalistler'e karşı "yumuşak muhalefet" döneminin sona ereceğini söyledi.

Antonio Costa, Cumhurbaşkanı'nın beklendiği gibi hükümeti kurma görevini kendilerine vermesi halinde Chega hariç tüm siyasi partilerle diyaloğa açık olacaklarını belirtti.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekiz'de nüfusun onda biri Covid-19 salgını nedeniyle karantinada. Ancak hükümet bu kişilerin oy merkezlerine gelmesine izin verdi. Seçim görevlileri koruyucu giysilerle görev yaptı.

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