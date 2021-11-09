Portekiz'de artık patron, mesai dışında çalışana mesaj atamayacak

Portekiz'deki uzaktan çalışanlar, ülke parlamentosu tarafından onaylanan yeni iş yasaları kapsamında daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesine sahip olabilecek.

Portekiz'deki uzaktan çalışanlar, ülke parlamentosu tarafından onaylanan yeni iş yasaları kapsamında daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesine sahip olabilecek.

Portekiz'de iktidardaki Sosyalist Parti, cuma günü onaylanan yeni kuralların Covid-19 salgınının bir sonucu olarak evden çalışan insan sayısındaki artışa ve bu artışın neden olduğu yeni sorunlara bir yanıt olduğunu söyledi.

Yeni kurallara göre işverenler, artık mesai saatleri dışında işçilerle iletişim kurmaktan ceza alabilirler.

Şirketler ayrıca, daha yüksek elektrik ve internet faturaları gibi uzaktan çalışmanın neden olduğu masrafların ödenmesine yardımcı olmak zorunda kalacak.

Ancak Portekiz'in iş kanunlarında yapılan değişikliklerin sınırları var: Örneğin, bu kurallar 10 kişiden az çalışanı olan şirketler için geçerli olmayacak.

Ne değişecek?

Yeni kurallara göre, şirketler artık işçilerle normal çalışma saatleri dışında iletişim kurdukları için para cezasına çarptırılabilecek.

İşverenlerin, çalışanlarını evde çalışırken izlemeleri de kesinlikle yasak olacak.

Ancak iş ile ilgili cihazları mesai saatleri dışında kapatmaya yönelik yasal hak olan "bağlantıyı kesme hakkı"nın dahil edilme önerisi Portekizli milletvekilleri tarafından reddedildi.

Şirketler artık çalışanların uzaktan çalışmaya geçmenin bir sonucu olarak maruz kaldığı masraflara da katkıda bulunmak zorunda. Bu, elektrik veya internet faturalarını içerebilir, ancak su faturası buna dahil değil.

İşverenler bu maliyetleri işletme gideri olarak yazabilecek ve vergi kolaylıklarından yararlanabilecekler.

Yeni kurallar, küçük çocukların ebeveynleri için de iyi haber. Çünkü artık, çocukları sekiz yaşına gelene kadar işverenleriyle önceden ayarlama yapmak zorunda olmadan evden çalışma hakkı kazandılar.

Şirketlerin en az iki ayda bir yüz yüze toplantılar düzenlemesi beklenirken, yalnızlıkla mücadeleye yönelik önlemler de uzaktan çalışma kuralları arasında yer alıyor.

Avrupa'da örnek teşkil edecek

Portekiz, bu yıl Ocak ayında Covid-19 salgınının doğrudan bir sonucu olarak uzaktan çalışma kurallarını değiştiren ilk Avrupa ülkesi oldu.

Geçici kurallar, uzaktan çalışmayı - birkaç istisna dışında - zorunlu bir seçenek haline getirdi ve işverenleri, işi evde yapmak için gerekli araçları sağlamaya zorladı.

Portekiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho, Lizbon'daki Web Zirvesi konferansında yaptığı açıklamada, pandemi sırasında uzaktan çalışma birçok kişiye yeni esneklikler getirdiğini ancak gerekli ekipmana eşit olmayan erişim gibi sorunların çözümünde hükümetin devreye girmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Euronews