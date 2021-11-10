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Portekiz'de işverenin çalışanla mesai saatleri dışında iletişimine yasak

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Portekiz'de yeni iş kanunuyla birlikte işverenlerin, çalışma saatleri haricinde personelle iletişime geçmesi yasaklanıyor.
Portekiz'de işverenin çalışanla mesai saatleri dışında iletişimine yasak

Portekiz'de yeni iş kanunuyla birlikte işverenlerin, çalışma saatleri haricinde personelle iletişime geçmesi yasaklanıyor.

Portekiz Parlamentosu, çalışanlara "daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlanması" amacıyla yeni bir iş kanunu çıkardı.

Buna göre, işverenler, mesai saatleri dışında çalışanlarıyla irtibata geçmeleri halinde cezai yaptırımla karşılaşabilecek.

Yasalar kapsamında ayrıca, şirketler, pandemiyle birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışmanın neden olduğu daha yüksek elektrik ve internet faturaları gibi masrafları karşılamak zorunda kalacak.

Portekiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho, pandeminin yeni düzenlemeleri gerektirdiğine dikkat çekerek, "Portekiz'i, dijital göçebelerin ve uzaktan çalışanların yaşamayı seçebilecekleri dünyadaki en iyi yerlerden biri olarak görüyoruz, onları Portekiz'e çekmek istiyoruz." dedi.

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