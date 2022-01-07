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Portekiz'de yüksek vakalar nedeniyle kısmi kapanma uzatıldı

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Portekiz hükümeti, COVID-19'un omicron varyantından kaynaklanan yüksek vaka artışlarına karşı uyguladığı kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzattı.
Portekiz'de yüksek vakalar nedeniyle kısmi kapanma uzatıldı

Portekiz hükümeti, COVID-19'un omicron varyantından kaynaklanan yüksek vaka artışlarına karşı uyguladığı kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzattı.

Hükümet, öne çekilerek 25 Aralık'ta başlanan ve 10 Ocak'ta sona ermesi öngörülen ülkeye hava yoluyla girişlerde negatif test zorunluluğu, temel ihtiyaç olmayan tüm iş yerlerinde evden çalışma, alışveriş merkezlerinde kapasite düşürülmesi, eğlence yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamaları içeren önlemleri 14 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı.

Ülkede 10 Ocak'ta başlayacak yüz yüze eğitimde ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Hava yoluyla girişlerde negatif sonuçlu COVID-19 testi zorunluluğunun 9 Şubat'a kadar devam edeceği Portekiz'de 3. doz aşı olanlar hariç bar ve diskolara girişlerde veya toplu etkinliklere katılımda da negatif test sonucu gösterme uygulaması sürecek.

Açık alanda alkol tüketiminin yasaklandığı ülkede günlük vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek seviye olan 39 bine kadar çıktı.

Başbakan Antonio Costa, Noel ve yılbaşı tatillerinin etkisiyle vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda daha da artmasını öngördüklerini, yeni vakaların yüzde 90'ının omicron varyantı olduğunu ve temkinli hareket edeceklerini söyledi.

Salgın seçim kampanyalarını riske attı

Erken genel seçimin 30 Ocak'ta yapılacağı ülkede, siyasi partilerin seçim kampanyalarının hangi şartlarda organize edecekleri ise henüz bilinmiyor.

Nüfusu 10 milyon civarında olan Portekiz'de mevcut durumda 400 bine yakın kişi COVID-19'dan ev karantinasında bulunuyor.

Portekiz'de salgının başından bu yana 1 milyon 539 bin 50 vaka tespit edilirken, 19 bin 54 kişi hayatını kaybetti.

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