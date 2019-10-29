  • BIST 100.216
  • Altın 274,571
  • Dolar 5,7260
  • Euro 6,3640
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Portekiz'de yüzü olmayan bebek dünyaya geldi, doğum uzmanı doktor açığa alındı

» »
Portekiz'de yüzü olmayan bebek dünyaya geldi, doğum uzmanı doktor açığa alındı
Portekiz'de yüzü olmayan bebek dünyaya geldi, doğum uzmanı doktor açığa alındı

Portekiz'de bir bebeğin burnu, gözleri ve kafatası olmadan dünyaya gelmesinin ardından, doğum uzmanı Doktor Artur Carvalho açığa alındı. Bebeğin anne ve babası, Carvalho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Rodrigo adlı bebeğin annesinin ve babasının, 7 Ekim'deki doğuma kadar, oğullarının anormal durumunun farkına varmadıkları bildirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Anne, hamileliği süresince özel bir klinikte Carvalho'nun denetiminde 3 kez ultrasondan geçti. Doktor Carvalho'nun anne ve babaya bebeğin sağlık durumu hakkında endişe verici bir şey olmadığını söylediği, annenin daha sonra hamileliğinin 6. ayında daha detaylı bir ultrasondan geçtiği ve Carvalho'nun bebekle ilgili dile getirilen bazı kaygıları dikkate almadığı bildiriliyor.

BİRKAÇ SAAT YAŞAYACAĞI SÖYLENEN BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Portekiz Tıp Derneği Disiplin Kurulu, ihmalkarlıkla suçlanan doktorun, hakkındaki soruşturma sürerken 6 ay açığa alınmasını kararaştırdı.

Başkent Lizbon'un yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Setubal'de São Bernardo Hastanesi'nde dünyaya gelen Rodrigo'nun sadece birkaç saat yaşayacağı söylenmişti. Rodrigo buna karşın halen yaşamını sürdürüyor, tedavisi hastanede sürüyor.

DOKTOR HAKKINDA BAŞKA ŞİKAYETLER DE VAR

Doktor Artur Carvalho'nun ise yıllardır başka bazı doğumlarla ilgili olarak da şikayetler aldığı ortaya çıktı. Portekiz medyasında bu şikayetlerle ilgili yayımlanan haberler, ülkede infiale neden oldu.

Doktor Artur Carvalho henüz kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saçlarını kanser hastalarına bağışladı26 Ekim 2019 Cumartesi 15:14
  • Her Daim Dostlar, meme kanserine karşı yürüdü26 Ekim 2019 Cumartesi 13:10
  • İzcilerden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü25 Ekim 2019 Cuma 17:32
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği: “Sağlık sisteminin iyileştirilmesi için yasal düzenlemeler tamamlanmalı”25 Ekim 2019 Cuma 14:26
  • ‘Yüzsüz doğan’ bebeğin durumunu ultrasona rağmen fark etmeyen doktor meslekten men edildi25 Ekim 2019 Cuma 11:01
  • ABD’li şirket: Alzheimer’ın seyrini yavaşlatan ilk ilacı geliştirdik23 Ekim 2019 Çarşamba 18:22
  • "Sağlıklı yaşam için önerilen 'Akdeniz Diyeti'ni Akdeniz ülkelerinde yaşayanlar uygulamıyor"23 Ekim 2019 Çarşamba 18:17
  • Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi meme kanseri konusunda kız öğrencilere yönelik seminer düzenledi23 Ekim 2019 Çarşamba 14:35
  • Belçikalı paralimpik atlet ötenaziyle yaşamına son verdi23 Ekim 2019 Çarşamba 10:50
  • Onkoloji Merkezi’nde görev yapan hemşirelere yönelik Temel Düzey Psikolojik Bakım Kursu geçtiğimiz hafta tamamlandı22 Ekim 2019 Salı 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti