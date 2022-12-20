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Portekizlilerin satın alma gücü düşüyor

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Portekiz'de, yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve spekülasyonların etkisiyle her 10 vatandaştan 7'sinin satın alma gücünün geçen yıla oranla düştüğü bildirildi.
Portekizlilerin satın alma gücü düşüyor

Intrum şirketinin hazırladığı Avrupa Tüketici Ödeme Raporu’na göre, faturalarını ödeyip ödeyemeyecekleri konusundaki endişeleri her ay daha da artan Portekizlilerin yüzde 70’i, sabit harcamalarının maaşlarından daha hızlı arttığını düşünüyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 51 olan bu orandaki artışın temel sebebi, ekim ayında neredeyse yüzde 11 olan enflasyon oranına rağmen çalışanların enflasyonla dengeli maaş artışı alamaması olarak gösteriliyor.

Avrupa genelinde ortalama yüzde 61 olan “geleceğe ilişkin kötümserlik” oranının Portekiz’de halkın yüzde 71’inde etkili olduğu anlatılan raporda, bunun nedeni “uzun süredir kriz içinde yaşamak, istikrarı yakalayamamak ve savaşın sonunu görememek” olarak sıralandı.

Söz konusu raporda ayrıca, Portekiz’deki tüketicilerin üçte birinin sabit faturalarını ödedikten sonra gelirlerinin yalnızca yüzde 10’una sahip olduğunu söylediklerine vurgu yapıldı.

Diğer yandan Portekiz Merkez Bankası da yayımladığı bir başka raporda, Kovid-19 döneminde maaşın yüzde 19’u oranında olan Portekizlilerin ortalama tasarrufunun yüksek enflasyon ve enerji krizinin yaşandığı bu dönemde yüzde 3,9’a kadar düştüğünü belirtti.

Ülkede yayımlanan ve 18 yaş üstündekilere yapılan bir anket sonucunda da Noel Bayramı harcamaları geçtiğimiz yıl 398 avro olan Portekizlilerin bu yıl yüzde 5,2’lik düşüşle kişi başı ortalama 377 avro harcayacağı kaydedildi.

Kovid-19 salgının ardından Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ülkede yaşanan ekonomik krizi değerlendiren Diario de Noticias gazetesi de “Avrupa tüketici güven endeksi şubat ayından bu yana düşüyor ve siyasi liderlerin artan fiyatları kontrol etme becerisine olan inanç azalıyor.” yorumunda bulundu.

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