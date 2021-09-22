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Portre: Almanya Şansölyesi Angela Merkel

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Almanya'nın en genç ve ilk kadın şansölyesi olduğunda Angela Merkel'in üst üste 4 dönem görev yapacağı ve bu koltukta 16 yıl kalacağını tahmin etmek zordu.
Portre: Almanya Şansölyesi Angela Merkel

Almanya'nın en genç ve ilk kadın şansölyesi olduğunda Angela Merkel'in üst üste 4 dönem görev yapacağı ve bu koltukta 16 yıl kalacağını tahmin etmek zordu. Bugün ise Merkel tüm dünyada iz bırakan bir lider olarak görevden ayrılmaya hazırlanıyor.

Kadın ve Doğu Almanya kökenli olmasına rağmen Angela Merkel’in 2005 yılında 'Almanya Şansölyesi' olması birçok uzmanı şaşırttı.

Ancak Merkel kendini kanıtlayarak 4 dönem üst üstte bu koltukta kalmayı başardı. Üstelik sadece Almanya ve Avrupa Birliği değil tüm dünyaya iz bırakan bir isim oldu.

16 yıldan bu yana Almanya’yı yöneten Merkel’in dönemi 26 Eylül’de düzenlenecek seçimle sona erecek. Bundan sonra siyasette yer almayacağını açıklayan Alman lider, emekliliğe ayrıldığında ilk etapta "Hiçbir şey yapmayacağını" söyledi.

Merkel’in siyasi kariyeri nasıl başladı?

Angela Dorothea Kasner Sauer Merkel 17 Temmuz 1954’te Almanya’nın kuzeyindeki Hamburg kentinde dünyaya geldi. Babası Horst Kasner bir Protestan papazı, annesi Herlind Kasner ise İngilizce ve Latince öğretmeniydi.

Merkel'in çocukluğu Berlin'in 80 kilometre uzaklıktaki Templin kasabasında geçti. Burası soğuk savaş döneminde sosyalist kampta yer alan Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) sınırları içerisindeydi.

Burada çok iyi derecede Rusça öğrenen Angela Kasner Doğu Almanya'daki öğrencilerin neredeyse tamamının üyesi olduğu 'Özgür Alman Gençliği' grubuna katıldı.

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