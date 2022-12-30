Poşet devri kapanıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Haziran’dan itibaren ücretli ve ücretsiz plastik poşet tamamen yasaklanıyor.

Bakanlar Kurulu'nda alınan ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Haziran’dan itibaren ücretli ve ücretsiz plastik poşet tamamen yasaklanıyor. Çok hafif sapsız plastik torbalar ise bu uygulamadan muaf tutulacak.

Tüzüğe göre, “saplı plastik torbaların tüketiciye her türlü ( ücretli ve ya ücretsiz) temin edliemesi yasaktır. Ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif sapsız plastik torbalar bu uygulamadan muaftır." ifadeleri yer aldı.