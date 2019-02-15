'Poşet formalı Messi'nin annesi konuştu: Hayatımız mahvoldu, Taliban peşimizde

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada büyük ilgi gören "Poşet formalı Messi"nin annesi oğlunun ününün hayatlarını mahvettiğini söyledi.

Poşet ile kendi imkanları ile yaptığı Messi forması ile üne kavuşan Afgan çocuğun annesi sessizliğini bozdu ve 2016'daki olaydan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı. Oğlunun bu forma ile çekilen fotoğrafı ile yakaladığı ün sonrası hayatlarının radikal bir şekilde değiştirdiğini belirten Murtaza Ahmadi'nin annesi Taliban'ın hedefi oldukları için hayatlarının mahvolduğunun altını çizdi. Taliban'ın oğlunun peşinde olduğunu belirten anne her gün ölüm korkusu ile yaşadıklarını belirtti.

NTV'nin aktardığına göre, anne geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamda ise tehditler nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Poşetten yaptığı Messi formasıyla dünyanın gündemine oturan Murtaza Ahmedi, idolü ile 2016 yılında buluşmuştu.

Messi küçük Murtaza'yla yakından ilgilenmiş, ona futbol topu ve imzalı forma hediye etmişti.

