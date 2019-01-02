Poşet kullanımı yüzde 70’e varan oranlarda azaldı

Türkiye'de yılbaşı itibariyle hayata geçirilen ücret uygulaması sayesinde plastik poşet kullanımında yüzde 70’e varan azalma gözlendi.1 Ocak’tan itibaren plastik poşet marketlerde ücretli oldu. Bakanlık fiyatı minimum 25 kuruş olarak belirledi. Bunun 15 kuruşu bakanlığa gidiyor. Poşeti bedava verenlere para cezası uygulanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, uygulamayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “İlk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda poşet kullanımında yüzde 70’lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu verileri daha sağlıklı hale getirdiğimizde, 10-15 günlük verileri açıkladığımızda daha somut olarak göreceğiz.”

Plastik poşet kullanımının daha da azalmasını beklediklerini dile getiren Varır, “Marketlerin poşet üzerinden bir kar elde etmesi söz konusu değil. Böyle bir şeye, getirilen düzenleme müsaade etmiyor” diye konuştu.