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Post Office dünyanın en ucuz tatil yerlerini sıraladı: İlk sırada Türkiye var

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Birleşik Krallık'ın postane servislerinden Post Office, Britanyalıların gidebileceği en ucuz tatil yörelerini belirledi. Listenin ilk sırasında Türkiye var...
Post Office dünyanın en ucuz tatil yerlerini sıraladı: İlk sırada Türkiye var

Her yıl yayımlanan Aile Tatili Raporu'nun son sayısına göre Marmaris ve Bulgaristan'daki Sunny Beach, listedeki 16 popüler tatil yeri arasında en ucuzları.
Seyahat şirketi Tui'yle hazırlanan Sahil Barometresi kova ve kürek, şişme yatak, maske ve şnorkel, güneş kremi, böcek kovucu, dondurma, şezlong, deniz bisikleti, bira, kola, şarap, ve aile yemeği gibi tatilde yapılan 12 farklı kalemdeki harcamalarla belirlendi.

Bu liste için bir turistin Marmaris ve Sunny Beach'te harcayacağı meblağ 86 sterlin (yakşaık 1830 TL) oldu. Raporda, Marmaris'te fiyatların 2019 yazına göre iki kat arttığı ancak turistlerin, Türk lirasındaki değer kaybı yüzünden bunun etkisini pek hissetmediği vurgulandı.

Britanyalıların üç yıl öncesine göre Marmaris'te yüzde 11, Sunny Beach'te yüzde 8 daha fazla sterlin ödeyeceğinin altı çizildi.

İkilinin arkasından gelen Portekiz'in Algarve bölgesinde bu listenin 108 sterline (yaklaşık 2 bin 300 TL) patlayacağı belirtildi.

Burayı 125 sterlinle (yaklaşık 2 bin 660 TL) Atlas Okyanusu'nda yer alan Madeira'daki Funchal, 127 sterlinle (yaklaşık 2 bin 705 TL) İspanya'daki Costa del Sol ve 133 sterlinle (yaklaşık 2 bin 830 TL) Yunanistan'daki Korfu takip ediyor.

Barometrede en pahalı yerler 185 sterlinle (yaklaşık 3 bin 940 TL) İtalya'daki Puglia ve 186 sterlinle (yaklaşık 3 bin 960 TL) İspanya'daki İbiza oldu.

Öte yandan fiyatların 2019'dan bu yana İbiza'da yüzde 4,9, Pugliba'da yüzde 5,2 düştüğü belirtildi.

Post Office'in raporu hazırlayan birimi Travel Money'in başkanı Nick Boden, tatil beldeleri arasında büyük fiyat farklılıkları tespit ettiklerini açıkladı:

Bu, tatilcilerin ziyaret ettikleri yerdeki masrafları karşılamak için ödevlerini ve bütçelerini dikkatli bir şekilde yapmalarını daha önemli hale getiriyor.

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