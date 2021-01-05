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“Posta Dairesi, 57 yıldır tarihi bir misyon üstleniyor”

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, KKTC Posta Dairesi’nin kuruluşunun 57’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
“Posta Dairesi, 57 yıldır tarihi bir misyon üstleniyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, KKTC Posta Dairesi’nin kuruluşunun 57’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Posta Dairesi'nin tam 57 yıldır tarihi bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Üstel, KKTC’den gönderilen postaların ulaştığı ülkelere Kıbrıs Türk kültürünü ve tarihini taşıdığını anlattı.

Ünal Üstel, geçmişte yaşanan imkansızlıkların ve geçirilen süreçlerin unutulmaması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk postasının dünyaya açılmak açısından önemli rol üstlendiğini vurguladı.

 

“Posta Dairemiz, Türkiye PTT A.Ş. işbirliği ile dünya

çapında hı̇zmet vermekte olan güzide bı̇r kurumumuzdur”

 

Posta Dairesi’nin bugün uluslar arası altyapısıyla, dünya çapında hizmet veren bir kurum haline geldiğini dile getiren Üstel, “Kıbrıs Türk Postaları uluslararası alanda kabul görmüş bir kurumdur” dedi.

KKTC Postası’nın ve pullarının dünyaya açıldığına değinen Ünal Üstel, “Bu durumun KKTC’yi tanımayan ve tanımak istemeyenlere örnek olması gerekir. Şöyle ki, pullarımız, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi haricindeki tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmaktadır.” dedi.

Üstel, posta tarihinin aynı zamanda toplumların da tarihini yansıttığına dikkat çekerken, Posta Dairesi'nin 57 yıldır Kıbrıslı Türklerin haberleşme ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirdi. Bakan Üstel, bu hizmetleri Posta Dairesi'nin kuruluşundan bu yana büyük özveriyle sunan, emek veren tüm posta görevlilerini kutladı ve teşekkürlerini iletti.

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