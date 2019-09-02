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Posta Dairesi, adres bilgilerinde posta kodu da verilmesi gerektiğini hatırlattı

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Posta Dairesi, posta gönderilerinin daha hızlı ve güvenli şekilde alıcısına ulaşabilmesi için posta kodlarının kullanılmasının önemini hatırlattı.
Posta Dairesi, adres bilgilerinde posta kodu da verilmesi gerektiğini hatırlattı

KKTC’de yıllardır var olan ancak çok yaygın kullanılmayan posta kodlarıyla ilgili hatırlatma yapan Posta Dairesi Müdürü Sövüda Tabak, vatandaşların adreslerinde posta kodu kullanmasıyla hem hız kazanılacağını hem de karışıklıkların önleneceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Tabak, “Ülkemizde posta kodu uygulaması yeni değil, yıllardır var ama kodlar çok yaygın kullanılmıyor. Bunlar Türkiye üzerinden verilmiş kodlardır. Bizim tüm posta işlemlerimizi PTT aracılığıyla yapıyoruz” dedi.

Özellikle internet üzerinden verilen siparişlerde paketlerin Türkiye’den KKTC’ye gönderilmesi aşamasında sıkıntılar olduğunu, gümrükte de işlem gören paketlerin bazen yanlış yönlendirildiğini anlatan Posta Dairesi Müdürü Sövüda

Tabak, “Bu kodlar kullanılırsa postaların karışma sorunu çözülmüş olacak ve alıcısına daha kolay, daha hızlı şekilde ulaşacak” dedi.

KODLAR NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

KKTC girişli posta gönderilerinin adrese daha çabuk ulaşabilmesi için alıcı kısmına yazılacak posta kodları https://bit.ly/2jRyZCP adresinden öğrenilebiliyor.

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