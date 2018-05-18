Posta Dairesi “Europa-Köprüler” konulu anma pul serisini yarın satışa sunuyor

Posta Dairesi “Europa-Köprüler” konulu anma pul serisi ile ilk gün zarfını yarın satışa sunuyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Bolan Dijital Baskı Ltd’de filigranlı kağıda basılan perforesi Devlet Basımevi’nde yapılan Europa-Köprüler konulu anma pul serisi bir yıl süreyle satışta olacak. Sanatçı Hüseyin Billur’un çizimlerinden oluşan ve 30 bin adet basılan “Europa-Köprüler” anı pullarının fiyatı 1,5 ile 2.00 TL arasında değişecek. 10 bin adet basılan bloklar 7 TL’den, 3 bin adet basılan İlk Gün Zarfları 4.5 TL’den satılacak.



