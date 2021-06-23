Posta Dairesi Müdürlüğü’nden Filatelistlere Duyuru…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürlüğü, 28 Haziran- 4 Temmuz ''Emekliler Haftası” nedeniyle 28 Haziran Pazartesi günü giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne ''Emekliler Haftası'' özel tarih damgası tatbik edileceğini duyurdu.
Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta merkezlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
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