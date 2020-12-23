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Posta Dairesi Müdürü Şentürk Geciken Kargolarla İlgili Açıklama yaptı

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Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, pandemi nedeniyle uçakların sadece elzem paketleri taşıdığını dolayısıyla posta servislerinde aksama yaşandığını belirtti.
Posta Dairesi Müdürü Şentürk Geciken Kargolarla İlgili Açıklama yaptı

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, pandemi nedeniyle uçakların sadece elzem paketleri taşıdığını dolayısıyla posta servislerinde aksama yaşandığını belirtti.

Pandemiden dolayı anlaşmalı oldukları Türk Hava Yolları’nın (THY) KKTC seferlerinin sayılarının azaldığını ve sadece elzem kargoları taşıdığını dile getiren Şentürk, diğer tüm kargo ve paketlerin gemilerle taşındığını söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Şentürk, ülkeye haftada iki kez gemi seferi yapıldığını, bu seferlerde hava koşullarına bağlı olarak aksama yaşanabildiğini belirtti.

Gemi seferlerindeki bu aksamaların paket ve kargo taşımacılığını olumsuz etkilediğini söyleyen Şentürk, gecikmelere yol açtığını kaydetti.

Şentürk, geçtiğimiz günlerde yaşanan gemi arızası üzerine kargolarda üç haftalık geçime yaşandığını belirtti.

Gemideki arızanın giderildiğini kargoların ülkeye geldiğini söyleyen Şentürk, dağıtımın bir kısmının yapıldığını ancak hala tüm paketlerin dağıtılmadığını kaydetti.

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