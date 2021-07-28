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Posta Dairesi, “Tehlikedeki Ulusal Yaban Hayatı” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı çıkardı

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Daire, Covid-19 vakası nedeniyle bir süredir kapalı olan müdürlük ve filateli şubesinin yarından itibaren hizmete açılacağını da duyurdu.
Posta Dairesi, “Tehlikedeki Ulusal Yaban Hayatı” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı çıkardı

Posta Dairesi, “Tehlikedeki Ulusal Yaban Hayatı” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı çıkardı.

Daire, Covid-19 vakası nedeniyle bir süredir kapalı olan müdürlük ve filateli şubesinin yarından itibaren hizmete açılacağını da duyurdu.

Posta Dairesi’nin çıkardığı ve üzerinde “Elmabaş patka” türü ördeğin Görel Korol Sönmezer tarafından çizilen resimlerinin yer aldığı pullar, bir yıl süreyle satışta olacak.

Biyoloji ve çevre eğitimi uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot’un katılarıyla hazırlanan pullar ve ilk gün zarfları Devlet Basımevi’nde basıldı.

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