Posta Dairesi’nden “21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası” İbareli Özel Tarih Damgası

Posta Dairesi Müdürlüğü, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle giden ve gelen posta gönderilerine, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” ibareli özel tarih damgası uygulayacak.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 21 Aralık Salı günü, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde, giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” ibareli özel tarih damgası uygulanacağı bildirildi.