  • BIST 8159.9
  • Altın 1653.109
  • Dolar 26.9232
  • Euro 28.9329
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Posta Dairesi’nin Sorunları ve Çözümler Tartışıldı

» »
Posta Dairesi’nin Sorunları ve Çözümler Tartışıldı
Posta Dairesi’nin Sorunları ve Çözümler Tartışıldı

Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, İlçe Şube Amirleri ve Posta Sorumlularının katılımıyla Posta Dairesi Çalıştayı gerçekleştirdi.

8 Eylül 2023 tarihinde Posta Dairesi Müdürlüğü binasında yer alan çalıştayda, Posta Dairesi’nin  sorunları ve sorunların alternatif çözümleri tartışıldı.

Posta Dairesi Müdürü Baysal, çalıştayda Posta Dairesi İlçe Merkez ve bölgelerin dağıtım konusu, Daire’nin araç gereç envanteri ve artan nüfus karşısında hizmet kalitesini ne şekilde artırabileceklerini tartıştıklarını belirtti. Baysal, vatandaşlarımıza ve ülke halkına daha iyi ve hızlı posta hizmetlerinin sağlanması açısından kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişi yapıldığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca tartışılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak her ay bir kez düzenli olarak toplantı yapılmasına karar verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmzacı sayısı katlanarak artıyor! 200 kişi imzaladı...12 Eylül 2023 Salı 18:19
  • Dikkat! Elektrik kesintisi12 Eylül 2023 Salı 17:54
  • PGM Trafik Müdürlüğü: Okullar açılıyor, yoğun trafikte yayalara karşı duyarlı olalım12 Eylül 2023 Salı 17:25
  • Ders kitapları mahkemelik oldu12 Eylül 2023 Salı 17:22
  • En fazla yağış Salamis’te kaydedildi12 Eylül 2023 Salı 12:06
  • Lefkoşa'da Kayıp Şahıs12 Eylül 2023 Salı 11:27
  • Girne'de hırsızlık12 Eylül 2023 Salı 11:26
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek12 Eylül 2023 Salı 11:25
  • Mağusa'da Müstahdem Tarafından Hırsızlık12 Eylül 2023 Salı 11:25
  • Sahte Evrakı Tedavüle Sürmek ve Suç İşlemeye Teşebbüs12 Eylül 2023 Salı 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti