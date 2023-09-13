Posta Dairesi’nin Sorunları ve Çözümler Tartışıldı

Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, İlçe Şube Amirleri ve Posta Sorumlularının katılımıyla Posta Dairesi Çalıştayı gerçekleştirdi.

8 Eylül 2023 tarihinde Posta Dairesi Müdürlüğü binasında yer alan çalıştayda, Posta Dairesi’nin sorunları ve sorunların alternatif çözümleri tartışıldı.

Posta Dairesi Müdürü Baysal, çalıştayda Posta Dairesi İlçe Merkez ve bölgelerin dağıtım konusu, Daire’nin araç gereç envanteri ve artan nüfus karşısında hizmet kalitesini ne şekilde artırabileceklerini tartıştıklarını belirtti. Baysal, vatandaşlarımıza ve ülke halkına daha iyi ve hızlı posta hizmetlerinin sağlanması açısından kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişi yapıldığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca tartışılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak her ay bir kez düzenli olarak toplantı yapılmasına karar verildi.