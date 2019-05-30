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Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor

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Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor.
Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’in açıklamasına göre, “23 Nisan ve Atatürk” konulu anma pul serisi, 2.50 TL’lik 3 puldan oluşuyor.

Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından Bolan Dijital Baskı Ltd’e baskısı yaptırılan yeni pulların perforesi, Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildi.

Pullar, Posta Dairesi Müdürlüğü ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ilkokul 5. sınıflara yönelik düzenlediği “23 Nisan ve Atatürk”  konulu resim yarışmasında dereceye girenlerin resimlerinden oluşturuldu.

Yarışmada, Şht. Hasan Cafer İlkokulundan Azbiye Yaman’ın eseri birinciliğe, Polatpaşa İlkokulundan Arzum Özboltaşlı’nın eseri ikinciliğe, Polatpaşa İlkokulundan Parmis Kamacı’nın eseri üçüncülüğe ve Gelibolu İlkokulundan Sena Şafak’ın eseri mansiyon ödülüne layık görülmüştü. 

İlk üç dereceye giren eserler pul olarak bastırılırken eser sahiplerine sırasıyla 750 TL, 500 TL ve 250 TL’lik para ödülü verilecek. Mansiyon ödülü alan resim ise İlk Gün Zarfı olarak bastırıldı.

Yarışmanın ödülleri, yarın saat 10.00’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda düzenlenecek törende, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından verilecek.

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