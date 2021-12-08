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Posta Dairesi’nin “Yıl Dönümleri Ve Olaylar” Konulu Pul Serisi Ve İlk Gün Zarfı Yarın Satışa Sunuluyor

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Posta Dairesi’nin “Yıl Dönümleri Ve Olaylar” Konulu Pul Serisi Ve İlk Gün Zarfı Yarın Satışa Sunuluyor
Posta Dairesi’nin “Yıl Dönümleri Ve Olaylar” Konulu Pul Serisi Ve İlk Gün Zarfı Yarın Satışa Sunuluyor

Posta Dairesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı ve Kapalı Maraş’ın halkın ziyaretine açılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla, “Yıl Dönümleri ve Olaylar” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı çıkardı.

Devlet Basımevinde dijital baskı usulü ile 9’lu tabakalar halinde filigranlı kağıda basılan pul serisi ve ilk gün zarfları yarından itibaren bir yıl süre ile satışta olacak.

Pul serisi ve ilk gün zarflarının grafik tasarımını Görel Korol Sönmezer tarafından yapıldı.

“İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı” pullarında, İstiklal Marşı’nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Marşı’nı resmen kabul ettiği 12 Mart 1921 tarihli oturumundan birer fotoğraf yer alırken, “2020 Maraş 1974” pullarının üzerinde ise, 46 yıl aradan sonra yapılan düzenlemeyle bir bölümü 8 Ekim 2020’de ziyarete açılan Maraş’tan bir kare bulunuyor.

Pullar, 2.25 TL ve 3TL’den, ilk gün zarları ise 7.25 TL’den satılacak.

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