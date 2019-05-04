Postayla hintkeneviri, uçakla yasaklı sentetik ilaç

Güney Kıbrıs’a posta yolu ile 540 gram hintkeneviri gönderildi, Larnaka Havaalanı’nda yasaklı sentetik ilaç ihtiva eden 6 koli ele geçirildi.
Fileleftheros’un haberine göre Lefkoşa Rum postanesine 30 Nisan’da, birinin içerisinde 390, diğerinde 150 gram hintkeneviri bulunan iki paket ulaştı. Paketin alıcısı olan 21 yaşındaki Rum yakalandı ve dün çıkarıldığı mahkemeden, hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.
Aynı gazete Lübnan uyruklu bir kişinin, ülkeye yasaklı sentetik ilaç sokmak suçlamasıyla Perşembe gecesi Larnaka Havaalanı’nda tutuklandığını bildirdi.
Habere göre tasarrufunda, yasaklı sentetik ilaç ihtiva eden 100’lük tabletler halindeki 6 koli bulunan 55 yaşındaki Lübnanlının yakında mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.
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