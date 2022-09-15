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Potada Chijindu Ayomikun Omah Caesar L. Gençler Birliği’nde

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2022-2023 Basketbol sezonunda Final oynama parolası ile çalışmalarını sürdüren Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği çok önemli bir yabancı oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Potada Chijindu Ayomikun Omah Caesar L. Gençler Birliği’nde

2022-2023 Basketbol sezonunda geçtiğimiz sezonda Play Off yarı final oynamayı başaran mevcut kadrosunu koruyan Caesar Projects Larnaka Gençler Birliği gerçekleştirdiği yeni anlaşmalar ile birlikte hedef yükseltti.
Caesar Projects  Larnaka Gençler Birliği, geçtiğimiz sezon sahalarda fırtına gibi esen iki genç oyucu Attila Topaloğlu ile Batuhan Tüzmen’i kırmızı siyahlı renklere bağlayan anlaşmaya imzaları atarken, ardından ise Chijndu Ayamikunm Omah’a da imza attırarak renklerine bağladı.

 

Yılmabaşar: Gençler Birliği Basketbol’da adından çok söz ettirecek 

Ceasar Projects LGB Basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar imza töreninde yaptığı konuşmada Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün ve camianın Basketbol takıları  ile kenetlendiğini söyleyerek 2022-2023 sezonunda aynı takım kadrosu ile yola çıktıklarını koçların önerileri üzerine Ligde yabancı sayısının da artması ile Chijindu Ayomikun Omah ile anlaştıklarını söyledi, bununla birlikte yerli ve genç oyuncuları da kadrolarına kattıklarını Attila Topaloğlu ile Batuhan Tüzmen ile birlikte sahalarda adeta fırtına gibi eseceklerini kaydetti.
Yılmabaşar bu yıl hep birlikte finali İskele’ye getirebilmek için daha çok çalışacaklarını ve sezonu tüm kategorilerde 1 Ekim’de  İskele’de parkede açacaklarını söyledi.

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