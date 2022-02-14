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Potada Cumhurbaşkanlığı Kupası zamanı!

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KKTC Basketbol Federasyonu, Büyük Erkekler Pro Lig mücadelesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı düzenliyor. Kupa karşılaşması 21 Şubat 2022 Pazartesi günü Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında oynanacak.
Potada Cumhurbaşkanlığı Kupası zamanı!

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası, koronavirüs ( Covid-19) pandemisi nedeniyle 2019-20 sezonunun tamamlanamaması sonrasında 2020-21 sezonunda oynanamamıştı.

Koopspor ile GAÜ arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi Atatürk Spor Salonu’nda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla saat 19.00’da oynanacak.

Statüye göre Cumhurbaşkanlığı Kupası Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanması gerekirken YDÜ’nün büyük erkekler takımını kapatması sonrasında kupa finalinin adı Koopspor-GAÜ oldu.

İki ekip son olarak bu yıl ikincisi düzenlenen Açılış Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş, kupaya uzanan taraf 67-56’lık skorla Koopspor olmuştu.

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