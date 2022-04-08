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Potada derbi heyecanı

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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecan 5. haftada devam ediyor.
Potada derbi heyecanı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecan 5. haftada devam ediyor.

Prolig’de bu hafta sonu tarihi bir maç oynanacak. 09 Nisan Cumartesi günü saat 18:00’de Atatürk Spor Salonunda Lefkoşa derbisinde Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya basketbol takımları karşılaşacak.

Potada en son 37 sene önce 1985’te karşılaşan Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya basketbol takımları 37 yıl sonra yine karşılaşılacak. Tarihi derbiye ilginin de büyük olması bekleniyor.

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