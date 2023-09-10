Potada Dünyanın en iyisi Panzerler

Almanya, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup ederek şampiyon oldu.

Şampiyon Almanya oldu.Almanya, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup ederek şampiyon oldu.

FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Sırbistan ile karşılaşan Almanya, sahadan 83-77 galip ayrıldı. Böylelikle Almanya, tarihinde ilk kez basketbolda Dünya Kupası şampiyonu oldu.

FIBA Basketbol Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Grubunu lider olarak tamamlayan Almanya, çeyrek finalde Letonya'yı, daha sonra yarı finalde ise ABD'yi saf dışı bırakmayı başardı.

Sırbistan ise İtalya'nın arkasında grup ikincisi olduktan sonra önce çeyrek finalde Litvanya'yı, yarı finalde ise Kanada'yı elemişti.

Almanya için bir ilk

Sahadan 83-77'lik skorla sahadan galip ayrılan Almanya, kupayı kazandı. Böylelikle Almanya, tarihinde ilk kez basketbolda Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Almanya'da Dennis Schroder, 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Sırbistanda 21 sayıyla onu Aleksa Avramovic takip etti.