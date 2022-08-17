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Potada Kulüpler Birliği kuruluyor

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Basketbol Federasyonu’nu genel kurula götürecek yeter imza sayısını toplamak amacıyla harekete geçen Eser Taçoy ve ekibinin bu girişimiyle ilgili kulüplerin toplantısı dün gerçekleştirildi. Kulüpler buluşmasında Kulüpler Birliği’nin kurulması kararı çıktı
Potada Kulüpler Birliği kuruluyor

Soyerspor Kulüp Başkanı Tahir Soyer’in öncülüğünde 13 kulübün davet edildiği toplantıya 9 kulüp katıldı.

Soyerspor yanı sıra Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Çetinkaya, Küçük Kaymaklı, Koopspor, Akdeniz Spor Birliği ve Larnaka Gençlerbirliği kulüplerinin bir araya geldiği toplantıda; TED, Alsancak, Levent ve Mağusa Gelişim Akademi yer almadı.

Kulüpleri genel kurula götürecek imza toplanmasıyla ilgili herhangi bir oylamanın yapılmadığı buluşmada katılımcı yöneticiler ‘Kulüpler Birliği’nin kurulması konusunda uzlaştı.

Kulüpler Birliği’nin kuruluşuyla Basketbol Federasyonu yönetimiyle iş birliği halinde yürütülecek çalışmalarla ülke basketboluna katkıda bulunulması hedefleniyor.

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