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Poursanides Commonwealth Oyunları’nda bronz madalya kazandı

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Kıbrıslı sporcu Alexandros Poursanides, Birmingham 2022 Commonwealth Atletizm Oyunları’nda cumartesi günü Erkekler Çekiç Atmada bronz madalya kazandı.
Poursanides Commonwealth Oyunları’nda bronz madalya kazandı

Poursanides atışında 73,97’lik skoru elde etti. Bu skor Poursanides’in en iyi skoru oldu.

İngiltere’den Nick Miller sıralamada 76,43’lük skoruyla birinci sırada yer alarak altın madalya, Kanadalı Ethan Katzberg de 76,36’lık skoruyla ikinci sırada gümüş madalya kazandı.

Poursanides’in bronz madalyasıyla Kıbrıs’ın Commonwealth Oyunları’ndaki madalya sayısı, 2’si altın, 3’ü gümüş ve 6’sı bronz olmak üzere 11’e yükseldi.

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