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Powell’a selam, bol paraya devam

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Amerikan Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı açıklamaya göre ABD'de faizlerin önümüzdeki üç yılı aşkın süre yüzde sıfır olması bekleniyor.
Powell’a selam, bol paraya devam

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin Türkiye'den farklı bir sorunu var. Türkiye'de hayat pahalılığı (enflasyon) her geçen gün artarken vatandaşın ücretlerindeki artış enflasyonu yakalayamıyor.

ABD'de ise enflasyon uzun süredir o kadar düşük seviyelerde ki mal ve hizmetlerin fiyatları aynı kalıyor dolayısı ile vatandaşın eline geçen maaş da artmıyor.

Türkiye'de Merkez Bankası her yıl enflasyon hedefini tutturamadığı için hükümete ‘özür' mektubu yazarken ABD Merkez Bankası Başkanı ise enflasyonu nasıl yüzde 2'nin üzerine çekerim diye düşünüyor. Kaba bir tabirle 5 yıl önce ABD'yi ziyaretinizde içtiğiniz kahveyi 5 yıl sonra aynı fiyata içebiliyor olmanız aslında o kadar da iyi bir şey değil.

FORMÜL: BANKAYA UCUZ PARA VER O DA HALKA VERSİN

Pandemiyle birlikte bütün dünyada merkez bankaları bankalara verdikleri borç paranın faizini neredeyse sıfıra çekti. Amaç bankalara uygun koşullarda para vermek bankaların da bu parayı kredi olarak halka aktarmasıydı. Esasen Türkiye'de benzer bir süreç izlese de daha sonra patlayan enflasyon ile birlikte buradan geri adım atıldı. Hükümetten çekincesi ile faiz artıramayan TCMB yaratıcı yöntemler izleyerek piyasaya verilen TL miktarını kısmaya çalıştı. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ise dün alışılmışın dışında bir hamle yaparak faizin önümüzeki döneme kadar yüzde sıfır kalacağının sinyallerini verdi.

FED: EKONOMİ TAHMİNİMİZDEN AZ DARALACAK

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyon merkez bankasının %2 olan hedefini geçene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell kararın ardından düzenlenen basın toplantısında %2 enflasyon hedefini “ılımlı düzeyde aşma” taahhütünün “ekonomik faaliyetlerin desteklendiğini gösteren çok güçlü” bir duruş olduğunu dedi.

Fed’in yeni ekonomik tahminlerine göre bu yıl ABD ekonomisinin önceki tahminlerinden daha az daralacağını tahmin ediyor. Fed yetkilileri haziranda %6.5 olan daralma tahminlerini %3.7’ye revize etti. Dün yayımlanan güncel Fed tahminlerine göre merkez bankası yetkililerinden biri hariç tümü faizlerin 2022 sonuna kadar sıfıra yakın seviyede kalacağını öngördü. Ayrıca sadece dört yetkili faizlerin 2023’te yükseleceği tahmininde bulundu.

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