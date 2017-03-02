Poyraz Karayel'de final heycanı

Poyraz Karayel'de son bölüm heyecanı yaşandı. Birkaç yıldır devam eden dizinin finali izleyicileri ve oyuncuları hüzne boğdu. Poyraz Karayel'in final bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler internete akın etti...

İLKER KALELİ’DEN VEDA PAYLAŞIMI

Her vedanın gidende bıraktığı gibi kalanda da bıraktığı bir iz vardır ya… Veda etmenin inceliğinden olsa gerek, zamanın birinde yeniden görüşmeye, kavuşmaya ve birbirini unutmayacağına dair verilmiş bir sözdür de aslında. İşte adına veda derler ya, bize tam da uymadı bu be… Güzel kelimedir “veda”, üzüntüsü olduğu kadar umudun da ifadesidir kendisi… Mesela, yaza veda edersin bilirsin kışın ardından tekrar geleceğini.. Dostuna, ailene veda edersin, ne kadar uzağa gidersen git bilirsin döndüğünde orada olacaklarını…

Bizimki hiç öyle değil ki… Bizimki “elveda”… Anlamı daha başka… Bilmiyorum 2,5 yılın, uykusuz saatlerin, mücadelelerin ve en nihayetinde yaşatmaya çalıştığımız hikayenin bende bıraktıklarını ne anlatır, hangi söz özetler… Yine hissettiğimi anlatan anlamlara gelmeyen kelimelerle, başarısız bir iç dökme sancısıyla başbaşayım… Poyraz'ım… Bir ben bilirim bir sen yaşadıklarımızı… Bir babanın oğlu için için verdiği yılmayan mücadelesi oldun… Bir oğul oldun babasını hiç bulamayan… Sevgili oldun, sevgiden öte hayatta bulduğun tek anlamın sahibi Ayşegül'ün olmaya, ona ait olmaya, ve çalıştın durdun ikinizi bu dünyadan korumaya…

Savaşlar verdin, gönüller aldın, şiir oldun, bazen roman, bazen bir şarkı oldun, hep anlattın, hep yetişmeye çalıştın, olduramadın… Deliliğin ve acının üstünde incecik bir çizgide durup düşmeden yürümeye, ayakta kalmaya çalışırken tutunacak tek bir dal aramakla geçen ömrün resmi oldun. Çok şey oldun da bir mutlu olamadın… Hepimiz yaptığımız her şeyi biraz sevilmek, bir parça sevgi için yapmıyormuyuz sanki? Bu hayatın sıradanlığına, haksızlıklarına haykırırken tüm gücümüzle, bir yandan da sadece sığınmak istemiyormuyuz o güvenli limanlara… Seninle beraber aklımdan bir parça, içimden bir sayfa koptu gitti be Poyraz'ım. Ne demişler; arkanda bir şeyler bırakmadan bir yerlere varamazmışsın… Yeter ki bıraktıkların vardığın yerde bulacaklarına değsin…

BURÇİN TERZİOĞLU DA VEDALAŞTI

Kelimelerim harfsiz kalıyor arada tutunamayıp düşenler oluyor. Yan yana gelip izin vermiyor cümle kurmama.Sanki konuşabilsem anlatacağım sanıyorum içimi kaplayan duyguları. Anlatılamıyor albayım… Hani böyle birlikte büyüdüğün, aynı sırada yanyana oturduğun saatlerce konuşup hiç sıkılmadığın, iyisiyle kötüsüyle her şeyi birlikte yaşadığın en özel sırlarını paylaştığın, sayesinde sınavlardan yüksek notlar alarak geçtiğin en yakın arkadaşın şehir değiştirir taşınır ve sen bir daha dönmeyeceğini bilirsin, bomboş kalırsın ya kara önlüğünle okulun bahçesinde. İşte öyleyim. Ayşegül'e veda anımdayım. 82 bölüm. Yaşanmışlıklar albayım. Hiçbir şeyi kolaylaştırmıyor. Hoççakal Ayşegül hoşçakal Poyraz hoşçakal tüm Poyraz Karayel ailesi… Poyraz Karayel dizisini hayata geciren, yazan, beni Ayşegül olarak düşünen,çeken,izleyen, bu karakteri ete kemiğe büründürmemdeki yolculuğumda yanımda olup bana eşlik eden mucize insanlar. Benim için neler yaptığınızın ve kıymetinizin tarifi yok. Minnettarım size. Her hafta ekranlarının karşısına geçip izleyen herkese teşekkürler. Yeni hikayelerde yeni yolculuklarda görüşmek

üzere. Hoşçakalın

POYRAZ KARAYEL’İN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU

Veda bölümü herkesi ters köşe yaptı! Ayşegül ve Poyraz'ın evlilik haberini beklerken, aniden gelen ölüm haberi büyük bir şok yaşattı! İşte Poyraz Karayel'in efsane veda bölümü…

Poyraz Karayel son bölümde nefesler tutuldu… Bahri Umman'ı alevlerin arasında gören Ayşegül, canını hiçe sayarak onu kurtarmaya çalıştı. Ölümle burun buruna gelen Bahri, karşısında Ayşegül'ü görünce tedirgin olur ve onun dışarı çıkmasını ister ancak Ayşegül'ün babasını kurtarmadan gitmeye niyeti yoktur. Ayşegül ve Bahri, dumanların arasında mahsur kalır. Savaş'ın oyununu öğrenen Poyraz ve ekibi ise Bahri'nin başına gelecekleri tahmin edip yola düşer. Poyraz, Bahri ve Ayşegül'ü alevlerin arasında görünce deliye döner. Kendini içeri atan Poyraz ilk olarak dumandan bayılmış olan Ayşegül'ü çıkarır. Daha sonra ise Bahri'yi… Ayşegül ve Bahri'nin hayatını kurtaran Poyraz, onlara bunu yapan Savaş'ı bulmayı kafasına koyar. Onları Savaş'a götürecek tek kişi ise Eda'dır.

Çınar'ın ölümüyle akli dengesini yitiren Nevra ise yine hain planlar peşindedir. Ancak bu defa hedefinde Ayşegül vardır. Çınar'ın ölümüne onun sebep olduğunu düşünen Nevra, adamlarına Poyraz'ı öldürüp Ayşegül'ü sağ getirmelerini emreder. Peki Ayşegül'den intikam almak isteyen Nevra ne yapacak?

Poyraz, Nevra'nın intikam planını öğrenerek gelecek olan tehlikelere karşı Sinan ve Ayşegül'ü alarak bir dağ evine yerleşir. Burada huzuru bulan ikili arasında romantik anlar yaşanır. Uzun zamandır huzura ihtiyaç duyan Ayşegül ve Poyraz burada da rahat bırakılmaz. Bir anda etrafları silahlı adamlar tarafından sarılır.

Savaş ise Bahri'yi öldürdüğünü düşünüp Nevra'nın sığınağında saklanır. Onunla görüşmek isteyen Eda ise başka planlar içindedir. Eda ile buluşmaya giderken radyoda Bahri'nin ölmediğini yaralı olduğunu duyan Savaş çıldırır. Yarım kaldığı işi tamamlamak üzere hastaneye doğru yola koyulur. Bahri'yi öldürmeyi kafasına koyan Savaş, hastanede önüne gelen herkesi tek tek vurmaya başlar. Gelen silah sesleriyle paniğe kapılan Ayşegül ve Despina ise Bahri'yi odadan alarak hastanede saklanırlar. Ancak Savaş onları orada da bulur.

Poyraz, Nevra'nın intikam planını öğrenerek gelecek olan tehlikelere karşı Sinan ve Ayşegül'ü alarak bir dağ evine yerleşir. Burada huzuru bulan ikili arasında romantik anlar yaşanır. Uzun zamandır huzura ihtiyaç duyan Ayşegül ve Poyraz burada da rahat bırakılmaz. Bir anda etrafları silahlı adamlar tarafından sarılır.