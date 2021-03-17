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''Pozitif çıkan 3 vatandaş ev karantinasında''

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Mormenekşe köyünde 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığının duyurulmasının ardından Yeniboğaziçi Belediyesi konu ile ilgili açıklamada bulundu.
''Pozitif çıkan 3 vatandaş ev karantinasında''

Mormenekşe köyünde 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığının duyurulmasının ardından Yeniboğaziçi Belediyesi konu ile ilgili açıklamada bulundu..

Açıklama şu şekilde:

"Değerli belde halkımız Mormenekşe Köyümüzde Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan 3 vatandaşımızın Koronavüs (Covid – 19) testleri ev karantinasında bulundukları süre içerisinde pozitife dönüşmüştür. Ancak bu vatandaşlarımızın tedavi için bulundukları Türkiye Cumhuriyeti’nden döndüğü ve ev karantinasında oldukları için herhangi biriyle temasları olmadığından bulaş konusunda herhangi bir risk yoktur.

Buna rağmen tüm vatandaşlarımızın devletimiz tarafından alınan Covid – 19 önlemlerine harfiyen uyması hepimizin sağlığı için çok önemlidir.

Sizlerden ricamız kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını ihmalkâr davranarak riske atmamanız ve gerekli hijyen, mesafe, maske kurallarına uyarak ihtiyaç duyulan önlemleri bireysel olarak almanız ve uygulamanızdır.

Hepinize sağlıklı günler dileriz."

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