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‘Pozitif Okullar Projesi’ Kayıt Başvurusu Almaya Devam Ediyor

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“POZİTİF OKULLAR” teması ile “Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Eğitimi Projesi” hayata geçiriliyor.
‘Pozitif Okullar Projesi’ Kayıt Başvurusu Almaya Devam Ediyor

Girne Belediyesi'nin paydaşı olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve paydaş diğer belediyeler olan Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Elite Hospital işbirliğinde “POZİTİF OKULLAR” teması ile “Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Eğitimi Projesi” hayata geçiriliyor.

 

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan ve yürütücülüğünü Doç. Dr. Çağla Gür’ün yapacağı “POZİTİF OKULLAR-Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Eğitimi Projesi”ne katılım sağlayacak anne ve babaların olumlu düşünmeyi, olaylara farklı perspektiflerden bakabilmeyi, duygularını dengede tutmayı, kendini geliştirmeye ve olumsuzluklarla daha kolay baş edebilmeye ilişkin bir yaşam tarzı benimsemeye yönelik yaşantı örüntülerini geliştirmeleri hedefleniyor.

 

Pozitif Okullar Projesi Öğretmen Eğitimlerine 5 Kasım 2021 Perşembe saat 18:30’da başlayacak.

 

Eğitimler Moodle üzerinden Çevrim içi yapılacak. Öğretmen eğitimleri 8 hafta sürecek ve Perşembe günleri saat 18:30’da gerçekleştirilecek. Eğitimler ücretsiz olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri verilecektir.

 

Başvuru son kayıt tarihi 28 Ekim 2021 günü olarak belirlenmiş, projeye kayıt yapacak öğretmenler portal üzerinden http://mebnet.net/ internet adresinden yaptırabilirler.

 

Pozitif Okullar Projesi Anne ve Baba Eğitimlerine 13 Kasım 2021 Cuma saat 18:30’da başlayacak. Eğitimler Zoom üzerinden Online yapılacaktır. Anne baba eğitimleri 4 hafta sürecek ve Cuma günleri saat 18:30’da gerçekleştirilecektir. Eğitimler ücretsiz olup, katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri verilecektir. Başvuru son kayıt tarihi 10 Kasım 2021 günü olarak belirlenmiş, projeye kayıt yapacak anne ve babaların mutluluksanatikibris@gmail.com mail adresinden veya WhatsApp üzerinden 0533 873 89 83 numaralı telefona kayıtlarını yaptırabilirler.

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