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Pozitif Vakayla Temas Ettiğini Düşünenler 1102’yi Aramalı

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Pozitif Vakayla Temas Ettiğini Düşünenler 1102’yi Aramalı
Pozitif Vakayla Temas Ettiğini Düşünenler 1102’yi Aramalı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ateş, öksürük, nefes darlığı, genel halsizlik, eklem ağrıları, tat veya koku almada azalma belirtileri olması durumunda hiç zaman kaybedilmeden bölgelerdeki Ateş Polikliniklerine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Pilli, olası Kovid-19 şüphesi halinde izlenmesi gereken yol konusunda açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Bakan Pilli, virüsün taşınması halinde erken tespit ve tanının önem arz ettiğini belirterek, tespiti gecikmesi halinde toplumda daha fazla kişiye bulaştığını ve tedavi sürecinin ağırlaştığını, dolayısıyla halkın belirtilen şikayetleri olması halinde Ateş Polikliniklerine gitmeleri gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli, Ateş Polikliniklerinin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt Sağlık Merkezi bünyesinde oluşturulduğunu duyurdu.

08.00-21.00 ARASI ÜCRETESİZ HİZMET

Pilli, Ateş Polikliniklerine başvuran kişilerden ücret talep etmeksizin, muayene ve PCR testleri ve tüm tetkikleri dahil olmak üzere haftanın 7 günü sabah 08.00 ve akşam 21.00’e kadar hizmet sunulduğunu kaydetti.

POZİTİF VAKAYLA TEMAS ETTİĞİNİ DÜŞÜNENLER 1102’Yİ ARAMALI

Bakan Pilli, herhangi bir pozitif vakayla temas ettiğini düşünen kişilerin ise 1102’ye durumu bildirdikten sonra Salgın Çağrı Merkezinin yönlendirmesi ile ücretsiz olarak PCR testlerinin yapılacağını açıkladı.

MASKE, SOSYAL MESAFE, HİJYEN

Halkın bu süreçte kurallara uymasının önem arz ettiğini bir kez daha dile getiren Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

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