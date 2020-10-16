Kıvrımlı vücut hatlarıyla iç giyim ve bikini markalarının büyük ilgisini çeken Davis, sosyal medya kullanıcılarından da büyük ilgi görüyor. Ünlü modelin son dönemdeki kazancının 500 bin doları geçtiği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla kendini dünyaya duyuran Cassandre Davis, şimdilerde Instagram'ın en çok kazanan modellerinden biri. Ünlü modelin iddialara göre aylık kazancının ortalama 500 bin dolar (4 milyon TL) olduğu belirtildi.