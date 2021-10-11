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Prag metrosuna sprey boyalı saldırı

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Çekya'nın başkenti Prag'da metronun B hattında bulunan Rajska Zahrada İstasyonu'na gelen yaklaşık 10 kişilik bir grup önce perondaki metronun hareket etmesini engelledi ardından da sprey boyalarla vagonları boyadı.
Prag metrosuna sprey boyalı saldırı

Çekya'nın başkenti Prag'da metronun B hattında bulunan Rajska Zahrada İstasyonu'na gelen yaklaşık 10 kişilik bir grup önce perondaki metronun hareket etmesini engelledi ardından da sprey boyalarla vagonları boyadı.

Grup, vagonları boya ile düz bir şekilde boyadıktan sonra farklı bir renkteki boya ile de ne olduğu bilinmeyen farklı şekiller çizmeye başladı. Olaylar sırasında durakta bekleyen bazı insanlar olayı kameraya kayıt ederken, vagonlarda bekleyen yolculardan bazıları ise olaya tepki göstermek için dışarı çıktı. Yolcular ve saldırganlar arasında çıkan sözlü tartışma daha büyük bir tartışmaya dönüştü. İki taraf da birbirlerine tekmelerle saldırdı.

Olayla ilgili açıklama yapan Prag Polis Sözcüsü Violeta Siristova, “Durumu haber alır almaz hemen devriyelerimizi olay yerine yönlendirdik fakat ekiplerimiz ulaştığında saldırganlar olay yerinde değildi. Araştırmalarımız devam ediyor. Olay sırasında kayıt yapan kişilerin polis merkezlerine gelip kayıtları bizlerle paylaşmalarını istiyoruz” dedi.

Olayın ardından sosyal medyada kullanıcılar bu saldırıyı seçim sonuçları ile bağdaştırmaya çalışsa da olayın neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

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