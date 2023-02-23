Prefabrik ve konteynerlerde KDV yüzde 1 oldu

Deprem bölgesi ve kurum sınırlaması kaldırıldı, yılsonuna kadar tüm prefabrik ve konteyner teslimlerinde KDV yüzde 1 oldu.

Deprem bölgesi ve depremzedeler için alınan yeni kararlar Türkiye'deki Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranını yüzde 1'e düşüren kararda değişiklik yapıldı. 14 Şubat tarihli cumhurbaşkanı kararına göre deprem bölgeleri için geçerli olacak şekilde ve yasada belirtilen kurumlara teslim edilen prefabrik ve konteynerler için KDV oranı yılsonuna kadar yüzde 1 olmuştu. Bugünkü kararla deprem bölgesi ve kurum sınırlaması kaldırıldı. Yılsonuna kadar tüm prefabrik ve konteyner teslimlerinde KDV yüzde 1 oldu.

DEPREMZEDELERE MİSAFİRHANELERDE KONAKLAMA VE YEMEK ÜCRETSİZ

Depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

TAKSİT SÜRELERİ GEÇİCİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Kasım 2020 tarihli son yapılandırma yasasından yaralananların taksit ödeme süresi uzatıldı. Taksitler, mücbir sebep halinin sona erdiği 31 temmuzu izleyen ayda başlayacak.

Ticaret Bakanlığı, afet dönemlerinde perakende ticaret için belirlenen taksit sürelerini ilçe, il, bölge veya tüm ülke düzeyinde geçici olarak değiştirebilecek.

Halen ürün grubuna göre 3 ile 12 ay arasında olan taksit süresi değişebilecek.

ORMAN KÖYLERİNİN KREDİ TAKSİTLERİ ERTELENDİ

Deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri 31 temmuza kadar ertelendi.

Erteleme işlemi başvuru şartı aramadan yapılacak. Erteleme süresince bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.