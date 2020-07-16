Prematüre bebekmiyiz? Kardeşmiyiz?

İtiraf bizlerden değil, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’den geldi. Hristodulis, Türkiye, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında duran diyalog sürecinin başlaması için teklifte bulundu dedi. Ancak Erdoğan’ın talimatı ile görüşmeler, Mustafa Akıncı yerine, Kudret Özersay ile olmalıdır dediğini açıkladı. Erdoğan kim? TC Cumhurbaşkanı. Peki KKTC kim? Yavru veya alt yönetim denilmesine karşın, kurum ve kuruluşları ile bir devlet. Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Meclisi ve vekilleri olan tanınmasa da varlığı bilinen bir yapı bir devlet. Peki bir başka devletin Cumhurbaşkanı, bir başka devletin Cumhurbaşkanı ile ilgili nasıl böyle bir öneride bulunabilir ki? Almanya Şansölyesi Merkel, İngiltere Başbakanı Jhonson’dan böyle bir talepte bulunsa nasıl bir tepki ile karşılaşır dersiniz? Artı, seçimler ile o makama gelen ve gücünü Anayasa ve yasadan alan bir Cumhurbaşkanının görevinin elinden alınmasını istemek hangi hukuka dayanır? Hukuk guguk yapılırsa bu Monarşiyi hortlatmaz mı?

Neyse buralarda hükümet bir emir ile bozulup, bir emir ile yeniden kuruluyor. Hükümet kurulurken gece Elçiliğe götürülen listeden iki bakan OUT yapılırken iki bakan adayı In yapılarak listeye dahil ediliyor. Sonra bunun adına Bağımsız, bağlantısız KKTC deniyor. UBP-HP koalisyon ortaklığı tam bozuluyorum dediği noktada, Elçi’nin Başbakanlığa giderek, çatlayan noktalara japon yapıştırıcı sürmesi bir süre daha ortakları ayrıştırmadı. Ancak İmar planı galiba sıcakların da etkisi ile elçinin sürdüğü golla ile japon yapıştırıcısını yumuşattı. Emirname yürürlükte değil diyen Başbakana karşın, İçişleri Bakanı hayır yürürlüktedir diyerek tavrını ortaya koydu. Şimdi de 4’lü hükümetin en azından erken bir seçime kadar yeniden bir araya geleceği ileri sürülüyor.

4’lü koalisona öcü gibi bakan, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan buna izin verirmi? Vermezse özellikle Kudret hoca 4’lü koalisyonda yer alırmı? İşte o çok bilinmeyenli bir denklem olur. Ancak çok bilinmeyenli denklemin çözülen problemlerinde, Türkiye’nin bu denli iç işlerine karışmasının yarattığı hoşnutsuzluk Tatar’ın hanesine eksi olarak yazılır. İki sözünden birisi Erdoğan ve Türkiye olan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikiye girme şansını bile kaybederken, bu saldırılar Akıncı’ya sonrasında da Tufan Erhürman’a artı olarak döner. İlk bölümde Tatar ilk sıralardan, gerilere düşerken, yarışta Akıncı, Erhürman, Özersay ve Arıklı kaçan oyları toplar.

KKTC prematüre bir bebekmi? Yoksa genç bir kardeş mi? Kısacası önce o belirlenmeli. Yardım ediyoruz diyenlere, Fır hattından, geçen uçaklardan alınan paraları, Türkiye hava alanına inen uçaklardan alınan paraları, KKTC Merkez Bankasındaki 11 milyar civarındaki bankaların munzam komisyonluklarından elde edilen paralardan sağlanan karı, Türkiye’nin aldığını hatırlatmak isterim. Üstüne üstlük stratejik bir konumda olan Kıbrıs adasının yarısı Türkiye’nin elinde bulunuyor. Buradaki soydaşlarımızın okul, hastane masraflarına hiç değinmiyorum. Kısacası prematüre bebek olarak mı? Yoksa kardeş olarak mı kalmaya karar vermemiz gerekir. Hepsi bu.

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KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada, Siyaset Arenası kızışırken, Kıb-Tek ve İmar Yasası ile ilgili olarak cadı kazanı da fokurdamaya başladı. Cumhuriyetçi Türk Partisinin hükümet olduğu dönemde Aksa’ya verilen ve cebimize darbuka, cüzdanımıza da zurna çaldıran, alım garantisinden doğan alacakları için kritik bir duruma girildiği öne sürülüyor. Kıb-Tek ile Aksa arasında gerçekleşen protokol gereği, Aksa’nın alacağı miktarı bir süredir alamadığı iddia ediliyor. Ve Aksa’nın alacakları için Kıb-Tek’e ihbar gönderdiği söyleniyor. Aksa’nın Kıb-Tek’e yaptığı ikinci ihbardan sonra, üçüncü kez ihbarname gönderirse bazı mal varlıklarına el koyma şansı yakalayabileceği öne sürülüyor.

Bakın, bugünlerde Aksa’ya kızıyoruz. Ama sanırım orada yanlış yapıyoruz. Çünkü adamlar, o devrin hükümeti, CTP’nin muvakkatı ile Kıb-Tek ile bir anlaşma yaptı. Ben bu şartlarda size elektrik satarım. Beğenirseniz alırsınız dedi. Bizde yüksek yerlerden gelen emir ile tamam alıyoruz dedik. Ve CTP, 1994-95 yıllarında ITEM yasası, KDV ve Bileşik Faizde olduğu gibi, AKSA’ya da alım garantisi verdi.

Geçmiş, geçmişte kaldı. Kaybettiğimiz tek savaş, uğrunda savaşmaktan vazgeçtiğimizdir. Bu nedenle belki ilk günlerde kaybettiğimiz mevziler nedeniyle, yüklü bedel ödediğimiz elektrikte, dik durarak kaybettiğimiz mevzilerimizi tekrar kazanabiliriz. Ancak sanırım bu kolay olmayacak. Çünkü içimizdeki truva atları tarihin belki bilmem kaçıncı kez tekrarlanan o tuzaklardan birilerini hazırlamakla meşgül.

Kıb-Tek’e alınması kararlaştırılan ve protokol ile zaptı rapt altınan, 4 santralin birden alınmasından vazgeçildi. Santrallerin alımından vazgeçilmesi, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, elektrik konusunu kendisi ile görüşen KKTC yetkililerine, bu konuyu benim ile değil, Aksa’nın sahibi Kazancı ile görüşün dediği iddiası sanki 2023 yılında Aksa’nın bitecek olan sözleşmesinin tekrar uzatılacağı kanaatini ortaya koyuyor. Taksitlerin ödenmesinin geciktirilmesi, santral alımından vazgeçilmesi, sanki yemeğin ateşe konulduğunun birer göstergesidir. Yemek akidelenmeden, sanırım olaya el konulması gerekir. Çünkü arkası Kıb-Tek’in özelleştirilen üretiminin bir bölümünden sonra birçok bölümünün de özelleştirilmesini getirecek. Vallahi yüksek yerlerden gelen emirlere karşı duracak cesaretimiz varsa, bütün hayallerimiz gerçek olabilir. Bizden söylemesi.

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İmar Yasasının yarattığı kavga ve tartışmaya inanın aklım ermiyor. Bugüne kadar emirnameler ile idare edile edile, özellikle Girne’nin ne hallere düştüğünün canlı tanığıyız. Girne’yi bitirdik. Sıra İskele- Kalecik bölgesine geldi. Halkın denize gireceği sahil bırakılmayan bölge, şantiye alanına dönüştürüldü. Proje yapıp iznini almayanların yapıp sattığı, ancak alanın koçan alamadığı, villa ve evler bölgede çok. Sahilin 15 metre yakınına 14 katlı Çin Seddi’ görünümünde apartman yapmaya çalışanda çok. Kaplumbağa yumurtalarını eze eze yasak olmasına karşın sahile villa yapıp satacak olan müteahhitten bozma, ranttan olmalarda çok. Hepsi Turfanda,

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı seversiniz, sevmezsiniz. İcraatlarını beğenir veya beğenmezsiniz? O başka birşey. Ancak bu çarpıklığı düzeltmek için, bölge belediyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırladığı İmar Yasası konusunda bence haklı. Birileri sırf cebini dolduracak diye abudik gubidik binalar yapıp, terazide okka basan paralara satmak için, çevreyi talan etmesine izin vermemesi bence olması gerekendir. Ayşegül Baybars fincancı katırlarını ürküttü. Birilerinin, masum gülüşüme bakma. Öfkem sana ağır gelir tehditine, vız gelir tırıs gidersiniz diyerek aldırmadı. Etme sırtını duvardan başkaşına emanet en kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet diyenleri dinleyerek, emirname kaldırdıldı denilerek, birilerini kapıyı sonuna kadar açanlara, gurguranızda kalırım yaklaşımı ile emirnameyi hayata geçirerek kapıyı gındırık bile bırakmayarak kapattı. Seçimde oy verecek çok talibim var diyenlere, tamam ama çok sevinmeyin. Ucuz malın alıcısı çoktur cümlesini, aklından geçmesine karşın belki söylemedi. Ancak, adamların deniz kenarına 14 katlı çin seddi yapmasına, Sahilin 15 metre gerisine yap sat yapılmasına, bölgenin Fasıl 96 ve emirnameler ile ‘Şantiye’ alanına çevrilmesine ‘Hayır’ dedi. Vallahi tavuğun da pengueninde kanatları var. Ancak her ikisi de uçamaz. Yalnız birisi yüzerken kuzey kutbunun tertemi sularında, diğeri eşelenir hep çöp yığınlarında. İmar planında gelin penguen gibi tertemiz sularda yüzelim diyor. Yani fena mı söylüyor?

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