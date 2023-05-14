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Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

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İngiltere Premier Lig'de Southampton, sahasında Fulham'a 2-0 mağlup oldu ve küme düştü.
Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

İngiltere Premier Lig 35. haftasında Southampton kendi sahasında Fulham’ı ağırladı. 2-0 mağlup olan Southampton 10 yıl sonra Premier Lig’de küme düştü.

Ligin son sırasında yer alan Southampton, rakibine 2-0 mağlup oldu ve matematiksel olarak ligde kalma şansını kaybetti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikalarda Aleksandar Mitrovic attı.

10 YIL SONRA…

Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Southampton, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

2013 yılından beri Premier Lig’de yer alan Southampton 10 yıl sonra küme düştü.

Puanını 51’e çıkaran Fulham 9. sıraya yerleşti. Southampton ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fulham, Crystal Palace’ı konuk edecek. Southampton ise Brighton’a konuk olacak.

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