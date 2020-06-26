Premier Lig'de şampiyon Liverpool!

Liverpool, Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla birlikte ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Liverpool, Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla birlikte Liverpool, İngiltere'de 30 yıl sonra şampiyon oldu.

Manchester City, ligin bitimine 7 hafta kala Liverpool'un 23 puan gerisine düştü ve rakibinin şampiyonluğa ulaşmasına engel olamadı.

En son 1990'da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.

Klopp: 'İnanılmaz bir şey'

Liverpool'un menajeri Klopp şampiyonluk sonrasındaki ilk mesjaında "Söyleyecek söz bulamıyorum. İnanılmaz bir şey." ifadelerini kullandı.

Guardiola: 'Liverpool bunu hak etti'

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ise "Her zaman kazanamayız, bu mümkün değil. Liverpool bu şampiyonluğu hak etti ve kendilerini kutluyorum" şeklinde konuştu.