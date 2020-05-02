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Premier Lig'in kaldığı yerden devamı için görüşmeler başladı

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Premier Lig'in kaldığı yerden devamı için görüşmeler başladı
Premier Lig'in kaldığı yerden devamı için görüşmeler başladı

İngiltere'de hükümetin önümüzdeki hafta içerisinde normalleşme süreciyle ilgili kapsamlı bir plan açıklaması beklenirken, liglerin devam etmesiyle ilgili çalışmalar da başladı.

Kültür Bakanı Oliver Dowden başkanlığında bilim insanları ve sağlık yetkililerinin katıldığı bir toplantı yapılarak spor etkinliklerinin nasıl ve ne zaman başlatılacağı ele alındı. Toplantıya futbolun yanı sıra kriket ve rugby gibi spor dallarından temsilciler de katıldı.

Toplantının ardından video konferansla Premier Lig takımlarına değerlendirilen yeni düzenlemelerle ilgili bilgi verildi.

Video konferansta kulüplere, 2019-20 sezonunda kalan 92 maçın oynatılarak, sezonun tamamlanmasına karar verilmesi halinde maçların tarafsız sahalarda ve seyircisiz oynatılacağı belirtildi.

Konferansta, maçlar için "en fazla 10 stadın" kullanılacağı ve 40 bin futbolcu ile kulüp çalışanı için test yapılması gerektiği vurgulandı.

Kulüpler de sezonun "güvenli ve uygun görülen zamanda" yeniden başlamasını istediklerini tekrarladı.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, toplantıda liglerin yeniden başlamasının "uzun ve detaylı bir süreç" içereceğinin söylendi ve değerlendirmelerde ağırlıklı olarak antrenmanların yeniden başlamasına odaklanıldı.

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