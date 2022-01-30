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Prens Andrew’a Büyük Şok: Davayı Kaybederse 30 Milyon Sterlinlik Varlığına El Konulabilir

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Cinsel istismar davası nedeniyle zor günler geçiren Prens Andrew'ın davaya kaybetmesi durumunda icra memurlarıyla başı derde girebilir... İngiliz basını, Prens'in davayı kaybetmesi durumunda 30 milyon sterlinlik varlığına el konulabileceğini yazdı.
Prens Andrew’a Büyük Şok: Davayı Kaybederse 30 Milyon Sterlinlik Varlığına El Konulabilir

Cinsel istismar suçlamaları nedeniyle zor günler geçiren ve tüm askeri unvanlarını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, yine İngiliz basınının gündeminde.

İngiliz The Sun gazetesi, Prens Andrew’un aleyhine açılan seks davasını kaybetmesi durumunda icra memurlarıyla karşı karşıya kalabileceğini yazdı.

62 yaşındaki York Dükü, Virginia Robert Giuffre’ın kendisine tecavüz ettiği ile ilgili olarak yargılanmaya başlanacak.

TECAVÜZ DAHİL PEK ÇOK SUÇLAMA VAR

38 yaşındaki Giuffre, davasında “Prens Andrew ile kendi isteği dışında cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını” söyledi. Prens birinci derece tecavüz de dahil olmak üzere pek çok suçlamayla yargılanacak.

Üç çocuk annesi Giuffre, Andrew’un arkadaşı Ghislaine Maxwell tarafından multi-milyoner Jeffrey Epstein için genç “seks kölesi” olarak satın alındığınıöne sürmüştü.

Giuffre, şimdiye kadar belirtilmeyen tazminatlar için kraliyete dava açmaya hazırlanırken, kazanması durumunda muhtemelen milyonları bulacak bir tazminata da hak kazanacak.

DAĞ EVİNİ SATMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Prens Andrew’un davayı kaybetmesi durumunda icralık olmasını önlemek için İsviçre Alpleri’ndeki 17 milyon sterlinlik kayak dağ evini sattığı iddiaları geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınında gündem olmuştu..

Lisa Bloom’un firması için Epstein kurbanlarıyla yakın bir şekilde çalışan avukat Arick Fudali, Andrew’un kaybederse varlıklarına el konulmasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. Fudali, İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte, “Tazminat kararı olması ve davalının ödeme yapmaktan kaçınması durumunda, varlıklara, hatta denizaşırı varlıklara el koymak için bir yöntem ve prosedür var” dedi. “Bu, banka hesaplarına, fiziksel mülklere vb. el koymayı içerebilir.” ifadelerinde bulundu.

“İtirazın Bayan Giuffre’nin lehine olduğunu varsayarsak, Prens Andrew ya borçlu olunan tutarı ödemeli, meseleyi başka bir miktarla halletmeli” dedi. “Varlıklarına el konulmasını riske atmaz.”

KRALİYET AİLESİ ANDREW’A DESTEK OLUYOR

Kraliyet ailesi Giuffre’nin iddialarını şiddetle reddederken davayla mücadele etme kararlılığının sinyalini vermişti.

Prens Andrew hakkındaki iddialar basına yansıdıkça, sahip olduğu cömert yaşam tarzını nasıl finanse etmeyi başardığı, yoğun spekülasyonların konusu oldu.

Andrew, Buckingham Sarayı’ndan yıllık 249 bin sterlin ve Kraliyet Donanması’ndan 20 bin sterlin emekli maaşı alıyor.

Ancak Prens’in pahalı zevkleri olduğu bilinirken, 220 bin sterlinlik Bentley’i de içeren lüks bir otomobil filosunun da sahibi. Dük ayrıca, 150 bin sterlinlik Patek Philippe’in de dahil olduğu lüks bir saat koleksiyonun da sahibi.

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