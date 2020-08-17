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Prens Andrew’un fantezilerini ortaya seren “Epstein’in madamı” hücre cezası talep ediyor

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Prens Andrew’un fantezilerini ortaya seren “Epstein’in madamı” hücre cezası talep ediyor
Prens Andrew’un fantezilerini ortaya seren “Epstein’in madamı” hücre cezası talep ediyor

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in istismarına maruz kaldığını ve Prens Andrew’un bir çiftlikte kendisiyle iki gün geçirdiğini söyleyen Virginia Giuffre, Dük'ün "en iyi arkadaşı  Ghislaine Maxwell’in yanındaki hücreye" konmasını istiyor.

Giuffre Cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları yazdı:

 “P. Andrew’u ait olduğu yere, en iyi arkadaşı Maxwell’in yanındaki hücreye koyacak güce sahipler. Umarım sonunda doğru olanı yaparlar. Bu harika bir haber olur.”

Giuffre sonraki paylaşımında ise “Lütfen, lütfen onun k*çını kilit altına alın. Suç işledi ve bedelini ödeme zamanı” diye yazdı.“Sıra Andrew’da ve Jean Luc Brunel’i de unutmayalım.” Model avcısı Brunel, Epstein’in yasadışı fiillerine maruz kalan kişiler tarafından tacizle suçlanıyor.

Virginia Giuffre, kısa süre önce, seks amaçlı insan kaçakçılığı faaliyetinde Epstein’in sağ kolu olduğu öne sürülen Maxwell’in yargılandığı davada ifade vermişti.

Prens Andrew’la ilgili şok edici iddialarına yenilerini ekleyen Giuffre, prensin çok tuhaf cinsel tercihleri olduğunu söylemişti.

Giuffre, “Bu garip adamların cinsel arzularını karşılamak kolay değildi ve Prens Andrew onlardan biriydi” demiş ve eklemişti: “Ayaklarımı çok seviyordu ve hatta ayak parmaklarımın arasını yalıyordu. Paylaştığımız yakınlık tutku barındırmıyordu, onun için ben sadece bir diğer kızdım ve o da benim için bir diğer işti.”

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