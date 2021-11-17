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Prens Andrew’un şaibeli para alışverişi… Bankadan aldığı krediyi sahibi geri ödedi

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İngiltere’de Prens Andrew’un karıştığı tartışmalı olaylara bir yenisi daha eklendi.
Prens Andrew’un şaibeli para alışverişi… Bankadan aldığı krediyi sahibi geri ödedi

İngiltere’de Prens Andrew’un karıştığı tartışmalı olaylara bir yenisi daha eklendi. ABD'de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'le olan arkadaşlığı tartışma yaratan Prens Andrew, Virginia Roberts'ın açtığı davayla da uzun süre konuşulmuştu.

Uzun süredir gözlerden uzakta kalan Prens Andrew’un bu kez de iş ilişkileriyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Prens Andrew ile Banque Havilland’ın sahibi David Rowland arasında geçen para alışverişi İngiliz medyasının gündemine oturdu.

LÜKS YAŞAMINI KARŞILIYOR

Prens Andrew’un bankadan 1.5 milyon sterlin kredi aldığı, bu paranın geri ödemesinin de bankanın sahibi Rowland tarafından yapıldığı belirtiliyor. Prens Andrew’un söz konusu şekilde aldığı paralarla lüks yaşamının giderlerini karşıladığı öne sürülüyor.

Para alışverişiyle ilgili haberlerin ortaya çıkmasının ardından, İngiliz kamuoyunda Prens Andrew’un iş ilişkileri ve ortaklıklarının araştırılması yönünde çağrılar yapıldı.

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