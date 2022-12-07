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Prens Bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildi

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ABD'de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan davayı reddetti.
Prens Bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildi

Washington DC Bölge Yargıcı John Bates, yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu.

Bates, söz konusu kararın, Biden yönetiminin Muhammed bin Selman’ın davadan çıkarılması talebi ve Bin Selman’ın “devlet yöneticisi dokunulmazlığı” olduğu gerekçesiyle aldığını belirtti.

Biden yönetimi, 18 Kasım’da Cengiz tarafından açılan davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın dokunulmazlığının bulunduğunu mahkemeye bildirmişti.

– KAŞIKÇI’NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2020’de Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde Prens Bin Selman ve 28 kişi hakkında dava açmıştı.

Cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 1,5 aylık sürenin ardından Riyad yönetimi, Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrıldığını itiraf etmişti.

Ağustosta ABD mahkemesi, Biden yönetiminden, Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz’in açtığı bir davada Veliaht Prens Bin Selman’ın ülke yöneticilerinin sahip olduğu dokunulmazlıkla korunması gerekip gerekmediği konusunda görüş bildirmesini istemişti. 

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